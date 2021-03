Frederiksen betaler for sin stejle holdning til syriensbørnene

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) kæmper stadig for at undslippe aben i sagen om de danske børn i kurdiske fangelejre i Syrien.

Kofod er blevet en brik i et speget parlamentarisk spil, hvor støttepartierne med Radikale Venstre i spidsen vil udnytte udenrigsministerens parlamentariske svaghed til at presse regeringen til at ændre kurs og hente børnene hjem fra Syrien.

Over weekenden er hans problemer kun blevet større. Radikale Venstres hovedbestyrelse gav i weekenden i en udtalelse opbakning til, at folketingsgruppen skal »gøre det klart for regeringen, at spørgsmålet i sidste ende kan være afgørende for tilliden til de relevante ministre«.

Relevante ministre betyder i denne sammenhæng Jeppe Kofod.

Det er udenrigsministerens ordknappe forklaringer om, hvorfor han aldrig orienterede om, at børn i lejrene blev kidnappet, der har sendt støttepartierne op i det røde felt.