Dragsted: Frederiksberg skal lære af Berlin, Barcelona og Paris

Umiddelbart kan det lyde som et paradoks.

At det mondæne Frederiksberg med en konservativ borgmester gennem mere end 100 år skulle huse en af landets mest kendte venstrefløjspolitikere. Men det er god nok. I en stor rød murstensvilla tæt på Frederiksberg Allé bor 45-årige Pelle Dragsted sammen med sin familie – vel at mærke i et bofællesskab med tre andre familier.

Med undtagelse af nogle få år på Nørrebro i Københavns Kommune har Pelle Dragsted boet det meste af sit liv på Frederiksberg, hvor han er opvokset i Svømmehalskvarteret. Det tidligere folketingsmedlem fortæller ikke uden en vis stolthed om, at hans far var med til at etablere en andelsboligforening i byen efter en retssag mod en »boligspekulant«.

»Dengang i 1980’erne boede vi i en lejlighed uden varmt vand og med petroleumsovn. Det er lidt sjovt at tænke på i dag, hvor Frederiksberg i udpræget grad bliver opfattet som en meget rig kommune. Det er sådan set også rigtigt. Men nu er det bare andre områder end Svømmehalskvarteret, der er hægtet af. Det er blandt andet i nogle af de almene boligområder, hvor der findes reel fattigdom, siger Pelle Dragsted.

Det er ikke mindst med blik for de sociale udfordringer, at Pelle Dragsted agter at stille op som kandidat til kommunalbestyrelsen på Frederiksberg til valget i november, hvis den lokale afdeling af Enhedslisten vil sætte ham på listen.