Forbudt stof kan true drikkevandet i hovedstadsområdet

For halvanden måned siden måtte borgere på Frederiksberg koge deres vand i omtrent en uge for at undgå bakterier. Men det er langtfra den eneste trussel mod vandet i hovedstadsområdet. Et uønsket stof har spredt sig så meget, at vandværkerne i yderste instans kan blive nødt til helt at lukke for vandet.

Der er tale om stoffet DMS, der blandt andet stammer fra midler brugt i træbeskyttelse og maling, som i dag er forbudt. På nuværende tidspunkt har man fundet DMS på 27 ud af 35 vandværker hos de fem forsyningsselskaber Hofor, Novafos, Frederiksberg Forsyning, Glostrup Forsyning og HTK Forysning i Høje-Taastrup, der leverer vand til borgere i 18 hovedstadskommuner.

Ifølge Miljøstyrelsen er stoffet ikke fundet i koncentrationer, der er farlige for sundheden. Det skal formentlig indtages i mængder mange gange den tilladte grænseværdi på 0,1 mikrogram per liter for at være farligt. Ikke desto mindre skal vandværkerne leve op til den grænse, og det kan blive svært, når stoffet er så udbredt, og det endnu er det ikke muligt at rense vandet for DMS. Derfor kan stoffet udgøre et »alvorligt problem for forsyningssikkerheden«, siger professor Hans-Jørgen Albrechtsen fra Institut for Vand og Miljøteknologi på DTU.

»Selv for større forsyningsselskaber vil det være vanskeligt at imødekomme det krav, hvis ikke man finder en løsning, der kan rense vandet for DMS«, siger han.