Aftale ligner dødsstød til store festivaler til sommer

Udendørs arrangementer for et stående publikum og festivaler står til at kunne tage imod op til i alt 2000 deltagere mellem 21. maj og 1. august.

Efter 1. august er der lagt op til maksimalt 5000 deltagere.

Det fremgår af den aftaletekst om en yderligere genåbning, som regeringen og størstedelen af Folketingets partier er blevet enige om natten til tirsdag.

Med aftalen ser det ualmindeligt svært ud for arrangørerne af de helt store festivaler som for eksempel Roskilde Festival og Smukfest i Skanderborg at kunne stable deres arrangementer på benene som sædvanligt.

Ved udendørs arrangementer for et stående publikum gælder i øvrigt et krav om coronapas. Derudover gælder en række andre krav om blandt andet sundhedsplaner og afstand.

I den første periode skal deltagere inddeles i sektioner med maksimalt 200 mennesker. Efter 1. august kan sektionerne få en størrelse på 500 tilskuere.

Kravene til festivalerne fremgår af punktet 'Ordning for udendørs arrangementer for stående og i bevægelse (festivaler, større koncerter, sportsarrangementer)' i en tabel i aftaleteksten.

Loftet for det samlede antal deltagere til arrangementerne kan ifølge teksten hæves til 10.000 deltagere, når det 'vurderes sundhedsmæssigt forsvarligt'.

Roskilde Festival står til at begynde 26. juni, og Smukfest i Skanderborg står til at begynde 4. august. Begge aktører har i lang tid efterlyst klarhed om reglerne.

