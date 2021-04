Eksperter trækker tæppet væk under Roskilde Festival og andre store sommerfestivaler

Roskilde Festval og en række af sommerens store musikfestivaler kan ikke gennemføres som planlagt, vurderer en ekspertgruppe under Kulturministeriet og Erhvervsministeriet.

Det erfarer Politiken fra kilder tæt på den ekspertgruppe, som de seneste uger har forhandlet om anbefalinger til, hvordan festivaler og sommerens andre store kulturbegivenheder kan gennemføres.

Ifølge Politikens oplysninger vil ekspertgruppen anbefale en række restriktioner, indtil vaccineplanen i Danmark er gennemført. Og hvis politikerne beslutter at følge ekspertgruppens anbefalinger, vil det med al sandsynlighed betyde, at store festivaler som NorthSide, Tinderbox og Roskilde bliver aflyst.

FAKTA Ekspertgruppen I forbindelse med genåbningsplanen 22. marts blev der nedsat en ekspertgruppe under Kulturministeriet og Erhvervsministeriet, der skal komme med anbefalinger til, hvordan og hvor meget kulturlivet må lukke op. Ekspertgruppen består af folk fra kulturlivet og sundhedsfaglige eksperter som Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen, og Henrik Ullum, Statens Seruminstitut.

Ifølge Politikens oplysninger har ekspertgruppen arbejdet med, at publikum inddeles i sektioner af op til 1000 mennesker, og at der maksimalt må være mellem 10-15.000 mennesker samlet på en festival.

Derudover vil det ifølge anbefalingerne ikke være muligt at gennemføre festivaler med campingområder og overnatning.

Derimod ser det mere positivt ud for de mindre endagsfestivaler.

Grøn Koncert har foreslået en model, som flugter med de anbefalinger, som ekspertgruppen forventes at komme med.

Ifølge Grøn Koncerts planer vil man lukke 10.000 gæster ind i 10 forskellige zoner med 1.000 i hver. Zonerne kan skaleres op og ned alt efter gældende coronaregler, og hver zone bliver en slags ’Mini-Grøn’ med egne madboder, eget ølsalg og egne toiletter.

Andre festivaler som SmukFest sidst på sæsonen har fortsat håb om at kunne blive gennemført, hvis vaccinationsprogrammet følger det nuværende skema, som er sat til at være gennemført i uge 31. Det er den samme uge, som SmukFest er sat til at finde sted.

Det forventes, at ekspertgruppens anbefalinger vil blive meldt ud senere i dag.

Flere sundhedseksperter har tidligere sået tvivl om, hvorvidt det ville være muligt at gennemføre de store sommerfestivaler.

Sidste måned kaldte Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet, det for usandsynligt, at en festival som NorthSide i Aarhus, der finder sted fra 3. til 5. juni, vil få lov til at samle 35.000 mennesker, som den plejer.

»Havde jeg en stor festival i begyndelsen af juni, ville jeg tænke, at chancen er meget lille for, at den kan blive gennemført«, sagde han.