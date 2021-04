Grøn Koncerts planer får ros: Kommer sommeren til at flyde med kolde fadøl?

For musikelskere og festivalgængere har årets store spørgsmål været: Kommer sommeren til at flyde med kolde fadøl, støvede telte, god livemusik og ikke mindst festivalstemning?

Det kom Grøn Koncert onsdag med et svar på: færre gæster, flere koncerter og en opdeling af publikum i 10 zoner. Denne model skal sikre Grøn Koncerts arrangementer i et coronaår. Grøn Koncert vil lukke 10.000 gæster ind i 10 forskellige zoner med 1.000 i hver. Zonerne kan skaleres op og ned alt efter gældende coronaregler, og hver zone bliver en slags ’Mini-Grøn’ med egne madboder, eget ølsalg og egne toiletter. Hver koncertgæst vil få tre gange så meget plads som ellers ved en Grøn Koncert, nemlig halvanden kvadratmeter per person.

For at få næsten lige så mange gæster som normalt, har Grøn Koncert tænkt sig at forlænge turnéen og afholde 16 koncerter i stedet for de sædvanlige 8.