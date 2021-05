Gratis omgang?: Ny aftale åbner for 100 procents fremmøde, men mange elever og studerende er allerede taget hjem for at læse

Hvis man tror, at den nye aftale om genåbning af samfundet vil føre til fyldte lokaler på alle ungdoms- og voksenuddannelser samt videregående uddannelser, må man tro om igen.

For ganske vist betyder aftalen, at det igen er muligt at indføre 100 procent fremmøde for elever og studerende. Men i praksis vil det mange steder ikke være konsekvensen, fordi den ordinære undervisning i vid udstrækning ikke længere er aktuel.