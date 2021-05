Ellemann vil have sænket ydelser for at indfri S-løfte

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen vil have integrationsydelsen sat ned. Hvis det sker, er han klar til at give mandater til Socialdemokratiets valgløfte om, at udlændinge uden job skal aktiveres 37 timer om ugen for at få den fulde kontanthjælpsydelse, skriver Jyllands-Posten.

»Der er et opsving undervejs. Det er en unik mulighed for at sige til nogle mennesker: ’Kom ind på arbejdsmarkedet’. Det gør man ikke ved at hæve ydelserne«, siger han til Jyllands-Posten.

Regeringen lovede efter valget i 2019 at »bekæmpe børnefattigdom«. I den forbindelse arbejder den såkaldte Ydelseskommission derfor på en rapport, der skal komme med anbefalinger til et nyt system for sociale ydelser.

Rapporten skal danne grundlag for politiske forhandlinger, og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) udtrykker et ønske om et bredt forlig, der også inkluderer borgerlige partier.

Hvis det skal ske, vil Venstre have sænket integrationsydelserne og fjernet et midlertidigt tilskud til børnefamilier.

Opdateres ...

ritzau