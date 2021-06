Kommune fritager øverste embedsmand for tjeneste

Greve Kommune står i øjeblikket uden den øverst ansvarlige embedsmand, kommunaldirektør Claus Thykjær, der er blevet »fritaget for tjeneste« med øjeblikkelig virkning.

Det er kommunen, der i en pressemeddelelse orienterer om, at byrådet på et møde søndag med borgmester Pernille Beckmann (V) i spidsen har truffet beslutningen. Her fremgår det også, at byrådet arbejder for at komme helt af med kommunaldirektøren.

Man har nemlig besluttet at »indlede en sag om, at samarbejdet med kommunaldirektør Claus Thykjær skal ophøre«. Det sker med den begrundelse, at »byrådet ikke længere har den fornødne tillid til kommunaldirektøren som overordnet ansvarlig for Greve Kommune«.