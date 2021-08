Én dato står som det afgørende omdrejningspunkt i anklagerens sag mod Messerschmidt

I sagen mod Morten Messerschmidt (DF), der står tiltalt for EU-svig og dokumentfalsk, har anklagemyndigheden kastet sig over kalenderen for den EU-konference og DF’s sommergruppemøde, der lå samme dag.

Og som ifølge Anklagemyndigheden er ’omdrejningspunktet’ for hele sagen.

Som formand for partialliancen Meld har Morten Messerschmidt nemlig søgt og modtaget omkring 100.00 kroner til afholdelse af en EU-konference den 4. og 5. august 2015.

De er brugt til at betale for overnatning og faciliter til 45 personer på Color Hotel Skagen.

Men i samme periode lå Dansk Folkepartis sommergruppemøde. Og i indbydelsen til den står der ikke meget om EU-debat ledet af Morten Messerschmidt.

»Dette års sommergruppemøde holdes i dejlige Skagen på det flot renoverede Color Hotel«.

»Foruden hyggeligt samvær og interessante udflugter, ser jeg meget frem til tre dage med spændende og levende politiske debatter om de mange emner, vi skal arbejde med i DF«, citerer anklageren fra indbydelsen, der fortsætter:

»Jeg glæder mig til tre dage med fokus på fællesskab, historie, omsorg for de syge og svage, og viljen til at værne om kongeriget«.

Nægter sig skyldig

I den ansøgning om EU-midler til en EU-konference, der er givet til Meld, står der, at der er debatter om EU fra klokken 9.15 til 12.30, 14-15 og 15.30 til 17.30 den 4. august 2015.

I dagsordenen til DF’s sommergruppemøde, som anklageren fremlægger, er der den 4. august åben debat klokken 9-12, klokken 13-14.30 mens der fra klokken 16-18 er fodboldkamp og udflugt.

Og det fremgår, at debatten vil være om emner, der er indgivet af medlemmer af Folketingsgruppen.

Anklageren mener, at der slet ikke har været afholdt en EU-konference, men at EU’s penge er udnyttet til delvist at betale for Dansk Folkepartis sommergruppemøde.

Anklagemyndigheden har også gennemgået den kontrakt med Color Hotel Skagen, der er indgivet til EU, men hvor en ansat i Dansk Folkeparti har skrevet under på hotellets vegne.

Som noget af det allerførste på dagens retsmølde erklærede Morten Messerschmidt sig uskyldig i anklagerne, som Anklagemyndigheden mener skal udløse fængselsstraf.

Peter Trudsøe, forsvarer

»Min klient nægter sig skyldig i begge forhold. Påstanden er derfor frifindelse«, siger forsvarer for Morten Messerschmidt Peter Trudsøe.

