Uden for citat: Ahlers exit skader Ellemann mere end Løkkes og Støjbergs farvel

Smilet var stift, ordene høflige, men lige nedenunder lå en ordentlig bunke eder og forbandelser og lurede, da Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen tirsdag skulle kommentere partifællen Tommy Ahlers’ farvel til dansk politik.

Han sagde dem ikke på tv, men han tænkte dem. Og senere blev de efter sigende hvislet ud mellem fortænderne.

For Ahlers’ exit er noget nær det værste, der kunne ske for Jakob Ellemann lige nu, hvor roen endelig har været ved at sænke sig i Venstre efter to turbulente år med formandsopgør og intern splid og splittelse. Derfor ærgrelsen og skuffelsen hos Ellemann, men også mere end det.