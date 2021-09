Akut sosu-mangel rammer ældre i Nordsjælland

Flere kommuner oplever så stor mangel på kvalificeret personale i ældreplejen, at de har svært ved overhovedet at løfte den kommunale kerneopgave. De seneste måneder har tilsynet med ældreplejen kritiseret, at manglen på kvalificeret personale hos nogle kommuner forringer kvaliteten. Andre kommuner har enten måttet lukke ned for tilbud til ældre eller risikerer at måtte lukke ned.

Selv om kommunerne »grundlæggende« passer godt på ældre borgere, erkender Høje-Taastrups borgmester, Michael Ziegler (K), som er formand for løn- og personaleudvalget i Kommunernes Landsforening, at manglen på kvalificeret arbejdskraft går ud over kvaliteten af plejen i flere kommuner.