Overblik: Her er Ellemanns ti principper, der skal samle blå blok

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen har forfattet ti principper, som han mener, kan samle de borgerlige partier og skabe kant til rød blok frem mod et folketingsvalg.

Nedenfor kan du læse de ti principper, som han mener, at en borgerlig-liberal regering skal efterleve, hvis det bliver aktuelt.

1. En modernisering af velfærdssamfundet.

For at løfte kvaliteten skal velfærdssamfundet moderniseres. Danskernes valgmuligheder mellem offentlige og private velfærdsløsninger skal øges. Man skal i højere grad selv kunne bestemme, hvor man eksempelvis vil gå til lægen eller får passet sine børn.

2. Danmark og danskerne skal gøres rigere.

Velstanden for den enkelte skal øges, og dansk økonomi skal fremtidssikres. En borgerlig-liberal regering vil forbedre forholdene for danske virksomheder, iværksættere og selvstændige.

3. Det skal bedre kunne betale sig at gå på arbejde.

Flere danskere skal i arbejde, og man skal beholde flere af de penge, man tjener.

4. En ansvarlig økonomisk politik.

Væksten i det private skal altid være højere end væksten i det offentlige forbrug.

5. Den grønne omstilling skal ses som et kæmpe potentiale for Danmark.

Der skal skabes jobvækst i en grøn omstilling, og danske virksomheder skal have nogle rammer, der gør, at man kan udnytte de kommercielle muligheder i den grønne omstilling.

6. Gode velfærdstilbud i hele Danmark.

Det skal være attraktivt at bo, arbejde og uddanne sig i hele Danmark, og derfor skal der være gode velfærdstilbud og muligheder for at skabe arbejdspladser i hele landet.

7. Der skal udvikles et uddannelsessystem, der uddanner til arbejdsmarkedet.

Børn og unges skal rustes ved at give dem selvtillid til at uddanne sig gennem livet. Det skal starte med en grundskole, der har større fokus på grundlæggende kundskab, dannelse og faglighed.

8. En stram og konsekvent udlændingepolitik.

Der skal være styr på tilstrømningen af asylansøgere til Danmark. De sociale ydelser skal sænkes fra det nuværende niveau, og der skal stilles krav om selvforsørgelse og fuldstændig respekt for dansk lov.

9. Kriminelle skal straffes hårdt og konsekvent.

Der skal tages udgangspunkt i, at den fælles danske kultur og tradition binder danskerne sammen, og at de grundlæggende værdier og frihedsrettigheder er fundamentalt for et godt og trygt samfund.

10. Det danske forsvar skal styrkes.

Danmark skal engagere sig i verden for at fremme danske interesser.

Kilder: Venstre

ritzau