Regeringen vil gøre mæglingsskitse til lov

Regeringen vil afslutte sygeplejerskernes strejke ved at ophæve den mæglingsskitse, der blev foreslået af forligsmanden, til lov. Det oplyser SF og Enhedslisten på vej ud fra et møde onsdag aften med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S). Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, og SF’s gruppeformand, Jacob Mark, meddelte samtidig, at deres partier agter at stemme imod det lovindgreb.

Efter at sygeplejerskerne stemte nej til overenskomsten på det offentlige område, gik parterne i Forligsinstitutionen. Her endte møderne med et mæglingsforslag, der indeholdt en lønstrukturskomité. Men det var ikke nok til at overtale sygeplejerskerne. De stemte igen nej, hvilket udløste den strejke, der siden 19. juni har pågået.

Det er ikke desto mindre det forslag, som regeringen ifølge SF og Enhedslisten vil ophæve til lov.

ritzau/politiken.dk