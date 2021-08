Regeringen vil bruge milliarder på bedre balance mellem land og by

Regeringen ønsker at afsætte omkring to milliarder kroner til at skabe et Danmark, der hænger bedre sammen.

Pengene skal bruges over de kommende fire år, blandt andet inden for uddannelse og sundhed.

Det fremgår af regeringens udspil til finansloven for næste år. Et udspil, som Ritzau har set.

»Det er en central prioritet for regeringen at skabe et mere sammenhængende og balanceret Danmark, hvor der er adgang til gode velfærdstilbud i form af blandt andet uddannelser, skoler, tryghed, job og sundhed i alle dele af landet. Uanset hvilket postnummer, man befinder sig i«.

»Der skal være velfungerende byer, levende landdistrikter og stærke lokalsamfund i hele Danmark«, fremgår det af udspillet.

Pengene skal blandt andet gå til at finansiere regeringens udspil ’Tættere på - Flere uddannelser og stærke lokalsamfund’ og ’Tættere på - Grønne byer og en hovedstad i udvikling’. Udspillet blev præsenteret tidligere i år.

Regeringen ønsker næste år at afsætte 430 millioner kroner. I de efterfølgende tre år skal der afsættes henholdsvis 510, 545 og 545 millioner kroner.

Pengene skal også gå til at gøre København mere bæredygtig med ’grønne åndehuller’.

De skal desuden bruges til at skabe bedre muligheder for idræts- og friluftsliv over hele landet, og der skal være grønnere biltrafik.

Senere i år vil regeringen komme med flere initiativer på blandt andet sundhedsområdet. Fokus er på at bringe sundhedsvæsenet tættere på den enkelte borger i landet.

Regeringen har talt for flere nærhospitaler og for at få flere læger i yderområder.

