Beskæftigelsen vil blive øget med mere end 10.000 personer, hvis regeringen kan samle flertal for sit udspil, siger statsminister Mette Frederiksen.

Beskæftigelsen er rekordhøj, og 75.000 personer ventes at komme i beskæftigelse frem mod 2022. Derfor er der behov for at afhjælpe ’den akutte mangel på arbejdskraft’, siger statsminister Mette Frederiksen (S) ved fremlæggelsen af reformudspillet ’Danmark kan mere I’.

»Det er et udspil, som er økonomisk ansvarligt og socialt retfærdigt. Det kigger frem mod de udfordringer, vi står over for«, siger Mette Frederiksen.

»Vi skal aflive den sejlivede myte, at det at gå på arbejde skal være lystbetonet«, siger hun.

»Det er ved at snige sig ind i vores samfund, at det er okay for nogle grupper ikke at gå på arbejde. Det skal vi have aflivet«.

»Alle skal stå op om morgenen og gå på arbejde. Så er der nogle grupper, der er ikke kan det, og dem skal vi tage os ordentligt af«, siger Mette Frederiksen.

Hun betegner det som afgørende for finansieringen af velfærdssamfundet, at alle, der kan, går på arbejde.

Vil afskaffe grøn check

Regeringen vil desuden afskaffe den almindelige grønne check for andre end pensionister. Det siger finansminister Nicolai Wammen (S) på pressemøde om regeringens udspil ’Danmark kan mere I’.

Ud over pensionisterne vil regeringen også fortsætte med at hjælpe børnefamilierne med den grønne omstilling. Det skal ske ved, at den supplerende grønne check for børn forhøjes til 240 kroner per barn.

