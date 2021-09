Thorning ville fyre Søvndal for at beholde Thor Möger i regeringen

De daværende socialdemokratiske topministre Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Corydon forsøgte i 2012 at overtale SF’s nye ledelse til at fyre daværende udenrigsminister Villy Søvndal (SF).

Frem mod valget året forinden havde Thorning og Søvndal ellers været frontfigurer for en lang række fælles S-SF-udspil, men blot et års regeringssamarbejde afstedkom et fundamentalt stemningsskifte. Derfor argumenterede S-toppen på afgørende tidspunkter højlydt for at give Søvndal sparket og til gengæld sørge for, at SF’s daværende skatteminister Thor Möger Pedersen blev i regeringen.