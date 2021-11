Radikale kræver bindende mål om grøn energi til finanslov

Automatisk oplæsning

Radikale Venstre går til finanslovsforhandlingerne med et krav om at aftale et bindende mål om udbygning af vind- og solenergi inden 2030.

Det fortæller Sofie Carsten Nielsen, der er politisk leder for Radikale Venstre.

Til det skal bruges 100 millioner kroner. De skal bruges på at undersøge beslutningsgrundlaget inden sommeren 2022.

»For os er det helt afgørende, at vi kommer ud med en finanslov, hvor vi også har truffet grønne beslutninger. Det var der ikke lagt op til fra regeringens side«, siger Sofie Carsten Nielsen fra Radikale Venstre.

»Derfor vil vi sikre os, at der kommer et bindende mål«.

Blandt andet skal der laves forundersøgelser forud for statslige udbud.

Hvor meget Radikale forventer at bruge på den reelle udbygning af vind- og solenergi inden 2030 er fortsat uvist.

»Det må komme i energiforhandlingerne«, siger Sofie Carsten Nielsen.

»Det er lidt afhængigt af markedsudviklingen. Det er ikke sikkert, det kommer til at koste meget, fordi det jo er en kæmpegod forretning at sætte havvind op og etablere solparker«, siger Sofie Carsten Nielsen, der mener, at der er investorer nok til at investere i de vedvarende energikilder.

Partierne mødes med regeringen igen mandag.

ritzau