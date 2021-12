»Det var en fortalelse«: Messerschmidt sagde ja til at være støtteparti for Frederiksen i 2018

Det gav intern ballade, da Morten Messerschmidt i 2018 gav et længere interview om tilnærmelser til Socialdemokratiet for at isolere Radikale Venstre. Nu kandiderer han til formandsposten og mener, at flirten med S gik for vidt.