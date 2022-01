Løkke holder rejsegilde med borgerløn, top-topskat og stor SU-omlægning

Fakta

Politiske forslag

Moderaterne er klar til at lancere en række politiske forslag. Politiken har fået tilsendt nogle af dem, men ikke alle. Her følger et overblik:

Indførelse af borgerpligtfor alle unge, der skal bruge et halvt år på at arbejde for fællesskabet. Det kan være i velfærdssamfundets institutioner, på uddannelsessteder, i forsvaret eller inden for kulturlivet.

En SU-reform skal gøre stipendierne mindre og lånemulighederne større.

En skattereformskal blandt andet sænke skatten på aktier, iværksætteri og investeringer, mangedoble jobfradraget og indføre en ny top-topskat.

En værdighedsydelse skal give dem, der har været på kontanthjælp i mange år, mulighed for at slippe for systemkravene.

