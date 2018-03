Mamadou immigrerede til Danmark: »Jeg kom, jeg fik arbejde, jeg har arbejde, jeg har min familie, jeg er lykkelig« Mamadou Bah. Født i Fransk Guinea, opvokset i Senegal, portugisisk statsborger, indvandret til Danmark, en kone, to job, tre børn og en lejlighed i Valby. Så alt er godt.

Mamadou Bah ser næsten forbavset ud, da han bliver spurgt, om han kan lide at bo i Danmark. Så siger den 54-årige mand:

»Selvfølgelig. Jeg kom, jeg fik arbejde, jeg har arbejde, jeg har min familie, jeg er lykkelig«.

Da han bliver bedt om at uddybe svaret, siger han:

»Systemet er godt, fordi der aldrig er problemer. Alt foregår rigtigt, og alle er ærlige. Når nogen siger noget, så er det sådan, det er, og jeg har aldrig fået min løn bare en dag for sent. Da jeg var i Portugal, kunne jeg arbejde i to måneder og fik kun en måneds løn, og nogle gange fik jeg slet ikke løn«.

Serie Bayrams hold Beskæftigelsen stiger mere blandt ikke-vestlige indvandrere end blandt alle andre. De gør rent, tager opvasken, muger ud og udfører det arbejde, danskerne ikke gider. Bayram Yilmaz kom fra Tyrkiet for 20 år siden for at leve i et land, hvor lønnen bliver udbetalt, arbejdsgiveren ikke er en slavepisker, og folk ikke går rundt og slår hinanden ned. Nu bor han i Farum og er tilsynsfører hos ISS. Hans medarbejdere søger også den danske drøm. I denne serie skriver Politiken om Bayrams rengøringshold.

Da vi møder Mamadou Bah klokken syv om aftenen, trækker han i rengøringstøjet fra ISS, men han kommer lige fra et andet selskab, hvor han også gør rent. I alt arbejder han mellem 10 og 12 timer om dagen.

Jeg skal bare have et arbejde, så har jeg det godt. Min kone har også arbejde, så hun er også glad Mamadou Bah, rengøringsassistent

»Jeg skal bare tjene penge, så mine sønner kan komme til at studere. I begyndelsen i Danmark arbejdede jeg 5-6 timer om dagen. Det er jeg rigtig glad for, men efter syv år tænkte jeg at jeg måtte finde et arbejde mere, for mine børn vokser, og de har brug for mange ting. Så mødte jeg en anden mand fra ISS, som sagde, at der var et midlertidigt arbejde hos ISS. Så begyndte jeg hos Bayram, og han sagde: Det er du god til. Så tilbød han mig et andet midlertidigt arbejde, og nu har jeg fået det her faste arbejde hos Nyhavn Rejser. Her er det fem timer, og i det andet selskab er det fem, seks eller syv timer«.

Er det hårdt?

»Ja, men selv om jeg ikke er ung længere, har jeg stadig kræfter«.

Så kom finanskrisen

Der findes de besynderligste veje til Danmark. På Bayram Yilmaz’ rengøringshold hos ISS findes der to mænd, der har taget nøjagtig den samme vej. De hedder begge to Mamadou, de er begge født i Fransk Guinea, som oprindelig var en fransk koloni, der blev selvstændig i 1958.

Mamadou Bah er født i 1963, og på grund af politiske uroligheder rejste hans forældre til nabolandet Senegal, da han var barn. I begge lande lærer man fransk i skolen, så Mamadou Bah taler flydende fransk – og de lokale sprog wolof og fulani. Men det var svært at få et ordentligt arbejde, og i 1991 emigrerede han.

»Dengang gik den nemmeste vej til Europa gennem Portugal, så jeg tog til Portugal og arbejdede med at bygge huse og broer som arbejdsmand«.

Planen var, at han skulle tjene nogle penge og så tage hjem til Senegal og gifte sig med sin kæreste. Derefter skulle de rejse til Portugal. Sådan gik det også. I 1995 tog han til Senegal, giftede sig med sin kæreste, og de emigrerede til Portugal. Hans kone fik arbejde som rengøringshjælp, og i Portugal fik de tre børn. Indtil 2010 troede han, at de skulle leve resten af deres liv i Portugal, hvor han også lærte portugisisk og spansk.

»Men så kom finanskrisen. Derfor tog jeg til Danmark. Jeg overvejede mange lande, men jeg tænkte, at Danmark var et fredeligt land uden problemer. I medierne blev Danmark, Norge og Sverige altid beskrevet som gode lande at bo i. Jeg vidste også, at mange her talte engelsk, og jeg taler jo også lidt«, siger han med falsk beskedenhed.

Han taler glimrende engelsk, og samler man alle hans sprog op, taler han fransk, engelsk, spansk, portugisisk og flere afrikanske sprog.

Konen er også glad

Så gentog historien sig. På det tidspunkt havde Mamadou Bah fået portugisisk statsborgerskab, og da Portugal er medlem af EU, kunne han uden de store vanskeligheder tage til Danmark og begynde at arbejde her. Det var ikke nemt i begyndelsen.

»Men så mødte jeg en bekendt og spurgte, hvor jeg kunne få arbejde. Jeg fik et navn og nummer på en, der arbejdede i ISS. Jeg ringede til ham, og han sagde ’kom’. Så gav han mig en prøveperiode, og nu har jeg været der i næsten otte år«.