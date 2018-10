Troen på succes har fået to ud af tre flygtninge på Bornholm i arbejde Der er stor forskel på, hvordan landets kommuner arbejder med flygtninge, og hvor mange der er i job. Bornholm ligger i top, mens Kerteminde skraber bunden.

P å Bornholm går det godt med integrationsindsatsen. To ud af tre flygtninge er i arbejde, og Bornholm er dermed den kommune, der har næstflest flygtninge i beskæftigelse. Kun overgået af Fanø.



Det glæder Bo Rosendal, der er integrationsleder i jobcentret på Bornholm. Han fremhæver samarbejdet mellem sagsbehandler og jobkonsulent som det vigtigste, når han skal forklare, hvorfor det går så godt på Bornholm.

»Hos os sidder sagsbehandlerne og jobkonsulenterne på samme gang. Sagsbehandlerne har samtalerne med borgerne, mens jobkonsulenterne er i kontakt med virksomhederne«, siger han.

»Helt konkret vil det sige, at sagsbehandleren kan tage borgeren i hånden og banke på hos jobkonsulenten for at høre, om der er et job, der matcher borgens kompetencer og ønsker. Omvendt kan jobkonsulenten let tage fat i sagsbehandleren, hvis en virksomhed efterspørger bestemte kompetencer. Det gør kommandovejene utrolig korte, og det gør, at vi hurtigt kan rykke på ting«.



Rosendal peger også på medarbejdernes tro på kommunens flygtninge.

»De har været utroligt gode til at have en tro på, at disse borgere kan komme i beskæftigelse. Og hvis der er noget, der er evidens for, er det, at vores tilgang betyder noget. Tror vi på, at flygtninge kan komme i beskæftigelse, er der rent faktisk større sandsynlighed for, at de kommer det«.



Og det er ikke kun medarbejderne på jobcentret, der har troet på flygtningenes potentiale på arbejdsmarkedet. Den beskæftigelsesrettede indsats har også fået stor politisk opbakning på Bornholm, fortæller Rosendal.



De lokale politikerne har sat et mål om, at 60 procent af flygtningene skal i beskæftigelse, hvilket er mere ambitiøst end regeringens målsætning på 50 procent. Bornholms Regionskommune er med sine 64 procent mageligt forbi begge målstreger.

Pivringe indsats i Kerteminde

En af de kommuner, der ligger dårligst, og et godt stykke fra regeringens målsætning, er Kerteminde Kommune, hvor mindre end hver tredje flygtning er i beskæftigelse.



»Vi var bare pivringe for at sige det ligeud«, siger Søren Ravn-Nielsen, chef for erhvervs- og arbejdsmarkedsafdelingen i kommunen.

Han fortæller, at det netop var kommunens sagsbehandling og arbejdsgangene mellem sagsbehandler og jobkonsulent, der ikke fungerede. Men af hensyn til tidligere medarbejdere vil han ikke komme nærmere ind på, hvad det konkret var, der var skyld i kommunens dårlige resultater.

»Vi har optimeret vores sagsbehandling og samarbejdet mellem jobkonsulenter og sagsbehandler«, siger han og understreger, at kommunen er ved at være på ret kurs.



Fremgangen ses også i statistikken, hvor kommunen er gået fra at have 18 procent af flygtninge i beskæftigelse i begyndelsen af 2017 til nu at have 29 procent af kommunens flygtninge i arbejde.

Men selv om kommunen stadig ligger i bund sammen med Jammerbugt og Brønderslev, er Ravn-Nielsen ikke i tvivl om, at Kerteminde nok skal nå regeringens målsætning om at få hver anden flygtning i job.

»Det bliver ikke klaret på én dag, men vi skal nok nå i mål«.