Ikke vestlige ledige har større arbejdsevne end etnisk danske Blandt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har ikkevestlige flere ressourcer end etniske danskere, viser ny forskning. Men systemet undervurderer deres evner.

De er dårligere til dansk, de har mindre uddannelse, og de har ikke så meget erhvervserfaring.

Men de ikkevestlige kontanthjælpsmodtagere har en række andre ressourcer, som ofte overses i mødet med beskæftigelsessystemet.

Det viser ny forskning fra Aarhus Universitet og Væksthusets Forskningscenter, der gennem fire år har fulgt cirka 4.000 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og sammenlignet ikkevestlige indvandrere og efterkommere med etniske danskere.

Studiet viser, at de ikkevestlige har et bedre psykisk helbred, bedre evner til hverdagens rutiner og har mindre kriminalitet på samvittigheden. For eksempel har 15 procent fra den ikkevestlige gruppe fået stillet en psykiatrisk diagnose inden for de sidste tre år, mens det samme gælder 29 procent af den etnisk danske gruppe.

Og så tror de selv mere på, at de vil kunne klare et arbejde.

Alligevel bliver den ikkevestlige gruppe i langt mindre grad vurderet til at have gode jobchancer, når de taler med en sagsbehandler.

Resultaterne overrasker Charlotte Liebak Hansen, projekt- og forskningschef hos Væksthusets forskningscenter. Hun hæfter sig ved tiltroen til egne evner, idet den ifølge hende afspejler viljen til at komme i arbejde. Og fordi sagsbehandlerens tiltro til den lediges jobparathed ifølge forskningen øger chancen for at få et arbejde med 32 procent.

»Det er ikke kun borgerens karakteristika, der afgør, hvordan sagsbehandlerne vurderer jobchancerne. Det handler også om sagsbehandlerens egen tilgang og tiltro, for hvis der generelt er en tro på, at borgeren kan komme i job, har vi bevist, at det øger jobchancerne«, siger Charlotte Liebak Hansen.

Noget tyder på, at kommuner og sagsbehandlere stiller en fejldiagnose, når det handler om, hvorvidt folk er jobparate, mener sociolog Aydin Soei på baggrund af resultaterne.

Han ser de nye tal som et produkt af en historisk forfejlet integration, hvor man har behandlet den første generation af indvandrere, som om de var lavet af porcelæn i stedet for at erkende deres kompetencer og kvalifikationer.



Det nye forskningsprojekt kigger på sociale faktorer, men tager ikke højde for sprogkundskaber. Og det er slet ikke uvæsentligt, mener formanden for Dansk Socialrådgiverforening, Majbrit Beran Berlau.

»Selvfølgelig skal sagsbehandlere tro på og motivere den enkelte. Men de har også erfaring, som bygger på, at mangler man sprog og arbejdserfaring, står man ikke først i køen på arbejdsmarkedet. Så måske er det mere et udtryk for det end for manglende tro«, siger hun.

Sprog er udeladt, da målet ikke var at finde en etnisk forskel, siger Charlotte Liebak Hansen. Desuden havde det ikke ændret på, at ikkevestlige klarer sig bedre på andre parametre, for sprog kan indhentes i opkvalificering og de jobindsatser, som gruppen mangler, mener hun.

Dansk Industri mener heller ikke, at sprog er afgørende:

»Det er ikke helt rigtigt, for med flygtninge er det præcis samme problemstilling. Trods det er det lykkedes at skabe mange tusind virksomhedspraktikker, og meget ofte er de endt med at komme i beskæftigelse«, siger Steen Nielsen, underdirektør i Dansk Industri.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) lægger også stor vægt på, at de ikkevestlige indvandrere skal ud på arbejdsmarkedet:

»Uden at kende analysen kan jeg sige, at man helt generelt ved, at den jobrettede indsats, er det, der virker bedst. Det gælder også ikke-vestlige indvandrere«.

Det var mandag ikke muligt at få en kommentar fra Kommunernes Landsforening.