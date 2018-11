Vigtigt, det vigtigste, megavigtigt: Mød seks skoleelever, der strejkede i dag for klimaets skyld

Skiltene skyder op fra mængden på Thorvaldsens Plads i København. Et skilt er malet med orange fisk, og over dem står: ’Vi vil ikke dø.’ Et andet skilt forestiller en jordklode med teksten: ’Vi er ikke ligeglade.’



Skole- og gymnasieelever er samlet for at demonstrere for klimaet. Seks steder i Danmark er der arrangeret protester, og flere andre steder i verden demonstrerer skoleelever for klimaet. Blandt andet i Sverige, Finland, Norge og Australien.



Den internationale skolestrejke er blevet til i solidaritet med den svenske skoleelev Greta Thunberg, der under det svenske riksdagsvalg strejkede for klimaet og nu fortsætter ved at skolestrejke hver fredag.

Politiken møder flere af demonstranterne på Thorvaldsens Plads og hører, hvorfor de mener, klimaet er så vigtigt.



Den internationale skolestrejke 30. november strejker skoleelever over hele verden for klimaet.

Eleverne vil gøre politikerne opmærksomme på, at der skal handles nu, ellers giver det heller ikke mening at gå i skole .

. I Danmark bliver der afholdt demonstrationer seks steder.

Emil Samaras Eriksen, 20 år, Frederiksberg Gymnasium

Foto: Jens Dresling Studenterbevægelsen holder klimademo på Bertil Thorvaldsensplads. Emil Samaras Eriksen, 20 år Frederiksberg Gymnasium.

Hvorfor er du her i dag?

»Jeg er her, fordi klimaet er rimelig vigtigt. Jeg vil nok kalde det den største udfordring, vi har. Jeg mener jo, at det er kapitalismens grundlag. Hele den her produktion vi har, og den måde firmaer forurener på. Det er ligesom det, der ødelægger vores fremtid. Der er meget fokus på, at ’ok, så skal du spise lidt mindre kød.’ Men det er jo ikke det, der kommer til at løse problemet i sidste ende«.

Hvad frygter du ved klimaforandringerne?

»At vi dør. I hvert fald hvis vi reagerer for sent. Jeg tror også bare, at, de skader og den mængde liv, det kommer til at koste, bliver uhyggelig«.

Hvad skal politikerne gøre?

»Jeg vil gerne have et omfattende systemskift, og nogle politikere, der giver en fuck omkring klima. Det ville være super fedt, men jeg er ikke sådan super optimistisk lige nu«.

Astrid Glavind Carlsen, 17 år, Rysensteen Gymnasium

Foto: Jens Dresling Studenterbevægelsen holder klimademo på Bertil Thorvaldsensplads. Astrid Glavind Carlsen, 17 år, Rysselsteen Gymnasium.

Hvorfor er du her i dag?

»Jeg er her i dag, fordi jeg synes, det er vigtigt at støtte op om klimaet. Og jeg synes ikke, det giver mening at gå i skole, når vi alligevel ikke ved, hvor lang tid, vi har vores jord«.

Hvad frygter du ved klimaforandringerne?

»Jeg frygter, at det går ud over rigtig mange mennesker, der har brug for vores hjælp. Og nu hvor vi har ressourcerne til at hjælpe, forstår jeg simpelthen ikke, at vi ikke gør det. Jeg ved, at når det en dag går udover os, så vil vi også have brug for andres hjælp«.

Hvad skal politikerne gøre?

»Jeg håber, at de begynder at rykke på det her. Jeg synes, der skulle være rykket på det for lang tid siden. Men jeg håber, det hjælper, at vi er her i dag. Nu må vi være den generation, der gør noget. Det har vi muligheden for«.

Theo Groesmeyer, 18 år, Christianshavns Gymnasium

Foto: Jens Dresling Studenterbevægelsen holder klimademo på Bertil Thorvaldsensplads. Theo Groesmeyer, 18 år, Christianshavns Gymnasium.

Hvorfor er du her i dag?

»First thing first. Fordi klimaet er det vigtigste. Jeg er her for min fremtid og mine børns fremtid, når den tid kommer. Dem derinde på Christiansborg skal lave nogle ændringer. Hvis det ikke kommer der indefra, så ved jeg ikke, om det kommer«.

Hvad frygter du ved klimaforandringerne?

»Jeg frygter, at vi kommer til at leve i en verden, hvor man skal sidde og fryse inde bag en ruden hver eneste nat. Eller man ikke kan få nok mad. At vi er nødt til at gensplejse alle de planter, vi har. Dårligt klima har så mange følger«.

Hvad skal politikerne gøre?

»De skal revidere deres klimaudspil. Nu er de ved at outsource diesel, og det er jo fint nok. Men generelt skal der ikke være lige så mange personlige transportmidler – cykler er selvfølgelig okay. Lange flyrejser skal også begrænses. Man skal ikke bare kunne tage til Australien tre gange om året, fordi man har pengene til det«.

Marie Mabasa, 17 år, Rysensteen Gymnasium