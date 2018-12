Gallerist laver gavebyttebasar: I Vanløse bliver brugte bamser og bøger til værdifulde julegaver for pressede familier

For andet år i træk har galleristen Julie Bidstrup samlet børns aflagte legesager sammen, for at sortere og pakke det om til brugbare julegaver. I midten af ugen kan fattige familier hente pakkerne og lægge dem under træet den 24. december.

Galleri Bidsart i Vanløse er i dagene op til jul blevet forvandlet til et julemandslager.

Mellem farverige kunstværker på væggene, lærreder stående i hjørnerne og plakater i et stativ flyder det med legetøj på gulvet. Her er lyserøde enhjørningebamser, en rød lastbil fyldt med mindre racerbiler, bondegårdsfigurer og et prinsesseslot.

Noget af legetøjet er lagt sirligt i bunker på gulvet med et bånd omkring, andet står langs væggene, mens resten bliver pakket op af diverse flyttekasser og poser og lagt i bunker på et langt spisebord i galleriets forreste lokale.

Hent en julegave Julegaverne kan hentes af mindre bemidlede familier i Galleri Bidstrup på Jernbane Allé 94 i Vanløse i København. Onsdag 19. december klokken 14:00-18:00

Torsdag 20. december klokken 12:00-18:00

Fredag 21. december klokken 12:00-18:00

For galleristen Julie Bidstrup har åbnet sit galleri op for børnefamiliers aflagte legetøj, som hende og to hjælpere sorterer og pakker, så mindre bemidlede forældre kan hente det som julegaver til deres børn.

Foto: Emma Sejersen Legetøjet flyder mellem kunstværkerne i galleriet i Vanløse.

Der var nogen, der kom med en hel kasse bøger, og en bog er måske ikke den vildeste julegave, men når vi så får lagt et spil og en racerbil oven i, så kan det blive en helt vildt god gave Rikke Djernes

Det er andet år i træk, at Julie Bidstrup laver samler sammen til gaver, og der er bestemt grund til at blive ved.

»Jeg kommer ikke til at sige, at jeg har fortrudt det, men det er langt mere omfangsrigt, end jeg lige havde tænkt. Det er nået bredere ud i år, og jeg kan se, at nogle af vores opslag (på Facebook, red.) når over 10.000, og jeg er jo bare en lille butik, der med mine egne opslag når cirka 300«, siger Julie Bidstrup.

Galleristen startede legetøjsindsamlingen sidste år, hvor hun lige havde åbnet stedet. For at få gang i sin butik og udnytte lokalerne, valgte hun sammen med sin forrige praktikant at starte gaveprojektet.

»Det var helt åndssvagt ikke at bruge pladsen, så jeg startede det med min forrige praktikant, som et kortere projekt med en deadline. Vi tænkte, at det kunne få noget spredning på Facebook, og så ville det selvfølgelig også give noget branding for mig«, siger Julie Bidstrup.

Foto: Emma Sejersen Der er både drager, røde lastbiler og kuglerammer i de mange flyttekasser.

Der er både drager, røde lastbiler og kuglerammer i de mange flyttekasser. Foto: Emma Sejersen

Døren går og en mand kommer slæbende med legetøj i to store poser, som han sætter henne ved spisebordet.

De lidt for aflagte legesager som hullede bamser og barbiedukker uden ben bliver smidt i en sort sæk. Resten af legetøjet bliver samlet med et stykke gavebånd i mindre bunker. Sammen med en frivillig og galleriets praktikant Rikke Djernes, bruger Julie Bidstrup de fleste timer af sin arbejdsdag på at sammensætte den rette gave.

»Der var nogen, der kom med en hel kasse bøger, og en bog er måske ikke den vildeste julegave, men når vi så får lagt et spil og en racerbil oven i, så kan det blive en helt vildt god gave«, siger Rikke Djernes.

Nogle stykker legetøj er bare bedre end andre, fortæller de. De har også fået noget helt særligt legetøj ind, som tydeligvis har langt mere værdi end det andet. Det forsøger de at spare lidt på, så det ikke er én familie, der får alt det bedste.

»Sidste år oplevede jeg, at de første kvinder, der kom ind, plukkede alt det bedste. Og det tænkte jeg var ærgerligt. Så i år har vi talt om, at vi holder lidt igen med det bedste - lidt som på et lagersalg, hvor de også gemmer lidt, så der også er gode ting på dag to«, fortæller Julie Bidstrup.