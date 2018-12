Klimaildsjæl: Kirsten er forelsket i ålegræs, og passionen vil hun have proppet ind i vores boliger

Du har sikkert set ålegræsset ligge langs landets kyster, enten vådt og skinnende i vandkanten, eller knitrende tørt under dine sko. Det ålegræs vil Kirsten Lynge gerne give en meget bedre opgave end at ligge der. Det kan nemlig isolere vores huse.

»I byggebranchen kan jeg se, at man virkelig kan gøre en forskel på en stor klimaskala. Bygninger udleder enormt meget CO2 både når de skal bygges, men også på deres eksistens med alt, hvad der skal til af varme og lys. Til sammen står det for 40 procent af Danmarks CO2 udledning«, siger Kirsten Lynge, der ved siden af arbejdet læser en kandidat i bæredygtigt design på Aalborg Universitet.

For år tilbage begyndte Kirsten Lynges stedfar at lave tangtage af gamle metoder på Læsø for første gang i 100 år. Med viden og inspiration herfra har hun sammen med Gunnar Agerskov Madsen startet virksomheden Læsø Zostera, der udvikler og sælger isolering af ålegræs. De opkøber ålegræsset fra bønder, der høster det på Bogø og Møn. Her skal det høstes lige, når det kommer ind på strandkanten. Så skal det tørres efter særlige metoder, presses i rundballer og så køres til Thisted. Her samarbejder den lille nye virksomhed med Convert, der bearbejder det tørre ålegræs til og omdanner det til brugbar isolering.

3 klimaråd fra Kirsten Lynge Engager dig i dit lokalmiljø og gør det til et godt sted at være, så alle ikke har behov for at stikke af til Thailand i tide og utide. Hvis du slet ikke ved, hvad du skal gøre, så sæt dig ned sæt dig ind i klimaet eller læs en god bog. Så gør du i hvert fald ingen skade så længe. Hvis du absolut vil ud og shoppe i eftermiddag, så køb en stor gryde, så du kan bespise alle dine venner. Vis mere

Fremtiden er ålegræs

Ålegræs er utrolig slidstærkt. Det ses blandt andet på Læsøs gamle tangtage, der typisk holder i 2-300 år. Til sammenligning holder et stråtag i 30 år, og et tegltag i omkring 50-100. Men efter mange år med tangtage på Læsø gik der i 1930’erne en sygdom i ålegræsset, som gjorde, at man lagde teknikken på hylden. Kort efter kom meget ny teknologi til, og tangens egenskaber blev glemt.

»Det er en god inspiration til at kigge sig omkring. Måske er der noget affald, en overskudsressource, som vi ikke har fundet ud af at udnytte på en god måde endnu. Eller vi havde måske fundet ud af det engang, og så har vi bare glemt det igen. Vi mennesker glemmer virkelig hurtigt«, siger Kirsten Lynge.

Når det så er sagt, så mener hun ikke, at man entydigt kan genoptage gamle metoder. Ålegræsisoleringen bliver til ved en kombination af gamle metoder og ny produktionsteknologi. Det er vigtigt, at det skal kunne leve op til standarder for effektivitet på markedet og være rentabelt. Læsø Zosteras ålegræsisolering kan endnu ikke hamle op med priserne på markedet, »men det er jo billiget set i lyset af at vi først lige er gået i gang, så det kan sagtens nås «, tilføjer Kirsten Lynge. Virksomheden har foreløbigt leveret isolering til et sommerhus og to små huse. Og har en del flere sommerhuse på tapetet og muligvis en hel økolandsby.

Det har desuden en god effekt på havene og klimaet, når nogle af de blade, som ålegræsset slipper om efteråret, fjernes fra strandene. Ved at undgå at det kompostere i vandkanten fjerner man næring, og mindsker risikoen for iltsvind, så det resterende ålegræs får bedre muligheder for at gro. Det giver altså et bedre havmiljø jo mere løst ålegræs, der fjernes. Samtidig lagres den CO2, som ålegræsset ville have udledt når det nedbrydes, i isoleringen. Det er afgørende for virksomhedens bæredygtige vision, forklarer Kirsten Lynge.

»Det er derfor jeg går og er lidt forelsket i ålegræs. Jo mere ålegræs jeg kan få brugt i min forretning jo bedre for miljøet og klimaet. Det er den slags virksomheder vi skal bygge op. Hvor vækst giver mening for både virksomhed og planet«, siger Kirsten Lynge.

Stir dig ikke blind på din og andres indkøbskurv

Kirsten Lynge er meget optaget af det store klimaregnskab og synes alle skulle gøre, hvad de kan for at gøre bæredygtighed til et centralt element i deres professionelle liv.

»Jeg er ligeglad med, hvad der er i din indkøbskurv. Vi skal prøve at lade være med at gå og dømme hinanden og pudse glorien på vores eget lille klimaregnskab. Du skal selvfølgelig ikke bare læne dig tilbage, men du er ikke Atlas alene med Jorden på skuldrene – vi må ud af vores egen navle, og engagere os i at gøre det vi er sammen om, mere bæredygtigt«, siger Kirsten Lynge.