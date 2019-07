Ny rapport: Mangel på kystsikring vil koste hovedstaden milliarder

Stormfloden i januar 2017 var en af de værste i 100 år. Den efterlod oversvømmede huse og gav skader for 150 millioner kroner. Ifølge en ny rapport, som Region Hovedstaden og 10 københavnske kommuner har fået udarbejdet af ingeniørfirmaet Cowi, kan omkostningerne ved fremtidige stormfloder blive mange gange højere.

Rapporten beregner, at det vil koste 22 milliarder kroner i løbet af de næste 100 år, hvis kommunerne nær København ikke sikrer deres kyster mod stormflod.

Det er første gang, der noget sted i Danmark sættes kroner og øre på, hvad skaderne ved fremtidige stormfloder vil koste.

»Vand respekterer jo ikke administrative grænser. Derfor er det vigtigt, at vi i Region Hovedstaden har et samlet billede af risikoen ved stormflod, som der kan arbejdes videre med«, siger formand for Region Hovedstadens miljø- og klimaudvalg Kim Rockhill (S).

Omkostningerne er udregnet på baggrund af en samfundsøkonomisk analyse, hvor man opgør skaderne ved tidligere stormfloder og sandsynligheden for, at det sker igen. Hvis der for eksempel er 1 procent risiko for, at der kommer en stormflod, der koster 100 millioner kroner, vil den blive takseret til en udgift på 1 million.

Teknisk direktør Jeppe Sikker Jensen fra Cowi har været med til udarbejde rapporten. Han mener, at man bør udbygge de eksisterende diger ved Brøndby, Vallensbæk og Ishøj og etablere en ny sikring ved Kalveboderne, der ligger syd for København.

Jo højere man bygger diger på land eller sikringsmoler i havet, jo bedre – men også dyrere og måske mere irriterende at se på. Derfor er det en afvejning, hvor meget man vil gøre for at sikre kysterne. Men man skal gøre sig klart, at den anslåede regning på 22 milliarder på 100 år er et gennemsnitstal. Går det rigtig galt, kan prisen blive endnu højere.

Det værst tænkelige, rapporten indregner, er en såkaldt tusindårshændelse, hvor en voldsom stormflod skyller ind fra Østersøen og rammer Køge Bugt. Altså en større udgave af det, der skete i januar 2017.

»Med stormfloden i 2017 var det ved at gå rigtig galt mange steder. Hvis den havde været bare en tand værre, havde skaderne været nogle helt andre«, siger Jeppe Sikker Jensen fra Cowi.

Ved en tusindårshændelse vil store dele af det sydlige hovedstadsområde blive oversvømmet. Ud over skader på enkelte ejendomme vil det lukke Københavns Lufthavn, Øresundsbroen, metroen, togdrift og meget mere. Den samlede regning for skader og driftstab anslås til 44 milliarder kroner.

En tusindårshændelse betyder, at der 1 promille sandsynlighed for, at det sker i et givent år. Men her skal man være klar over, at risikoen bliver højere og højere med tiden. Den globale opvarmning betyder både højere vandstand og højere risiko for ekstremt vejr.

Så det, der kaldes en tusindårshændelse i dag, vil være næsten dobbelt så sandsynlig om 50 år. Og næsten tre gange så sandsynlig om 100 år.

Handling før katastrofen

Thomas Lykke Andersen, der er lektor på Institut for Byggeri og Anlæg ved Aalborg Universitet og har forsket i kystsikring og økonomiske konsekvenser af oversvømmelser, roser, at rapporten er blevet lavet.

»Tit begynder man først at tænke over forebyggelse, efter at der er sket en katastrofe. Men man må jo sige, at det giver bedst mening at gøre noget, før katastrofen indtræffer«, siger han tørt.

Problemet opstår, når man skal diskutere, hvem der skal betale for det, påpeger han. For det, der kunne ligne den mest oplagte løsning – at staten organiserer og betaler for arbejdet – er langtfra logisk.

»Godt nok er der en samfundsøkonomisk gevinst, men den ligger jo ikke hos staten. Det er især private, virksomheder og kommuner, der slipper for udgifter. Regeringen får ikke ret meget ud af det«, siger han.