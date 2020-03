Konkurstruet konditor: Jeg har måttet fyre dem, der bedst kan overleve det

Små virksomhedsejere landet over ligger søvnløse, oven på at Danmark onsdag officielt blev lukket. Konditor i København har måttet fyre 5/6 af sin stab, fordi alle frokostordninger er afmeldt, og ingen vil på cafe.

Onsdag havde indehaveren af Conditori & Cafe H.C. Andersen i indre København, Mette Søgaard, 18 ansatte, 10 virksomheder, cafeer og restauranter, hun leverede fast til, og et konditori, hvor hvert et bord var booket flere uger frem.

Torsdag må hun skære ned fra 18 til 3 medarbejdere, alle faste kunder har afmeldt leveringer af boller, kage og sandwich, og butikken er tom.

Fakta Virksomheder styrtbløder Verdensøkonomien lider hårdt under coronapandemien. Aktiemarkedet havde torsdag tabt over 200 milliarder i værdi. ​​​​ ​ Særligt små virksomheder i detail- og restaurationsbranchen bliver ramt af regeringens nye tiltag mod corona, som blandt andet indebærer hjemmearbejde for de fleste danskere og ingen forsamlinger med over 100 mennesker. ​​​​ ​ Regeringen kom torsdag med en nødpakke til erhvervslivet, som vil koste statskassen omkring 3 milliarder kroner. Den skal give banker bedre muligheder for at låne penge ud, og regeringen vil give kompensation til virksomheder, hvor medarbejdere er coronasmittede eller i karantæne. ​​​​ Vis mere

Duften af nybagte kanelsnegle hænger i luften, og de flettede lænestole står helt lige over for hinanden. Men ingen af dem knirker af menneskebevægelser. Den højeste lyd i butikken er radioværtens stemme med seneste nyt om tiltagene mod coronasmitte. Telefonen har kimet uafbrudt siden morgenstunden med afbestillinger af frokostordninger fra virksomheder, der arbejder hjemmefra, og private personer, der ikke tør bevæge sig ud.

En dame nærmer sig forsigtigt døren og kigger forvirret igennem ruden.

»Har I lukket?«, siger hun med hovedet halvt inde og bliver vinket ind af fuldtidsmedarbejderen Laura Thomsen på 21 år.

»Nå, det ser bare så seriøst ud«, siger damen, der træder ind og beder om et brød.

Laura Thomsen på 21 arbejder fuldtid. Foto: Jens Hartmann Schmidt

Salget i dag svarer til 10-15 procent af det, butikken plejer at omsætte for, siger Mette Søgaard. Derfor er torsdag også dagen, hvor hun fyrer sig selv og går på dagpenge for at kæmpe for, at Conditori & Café H.C. Andersen stadig findes på den anden side af coronapandemien.

»Det er virkelig kritisk. Jeg har drevet virksomhed i fyrre år, og jeg har brugt ti år på at banke denne butik op, og at se det smuldre ...«, siger hun og trækker vejret dybt ind. Mascaraen holder stærkt fast på øjenvipperne, der er blevet våde flere gange i løbet af dagen.

»Det er næsten ikke til at holde ud«.

Hun fortæller, at statsministerens tale holdt hende vågen til klokken halv fem i nat, hvor hun grublede over, hvad hun måtte gøre for at redde virksomheden og dens ansatte. Og hvem af hendes medarbejdere der bedst kan overleve at blive fyret.

»Så har jeg talt med mit personale i dag. »Kan du holde til, at jeg siger dig op? Kan du gå på dagpenge? Kan du klare hverdagen? Kan du lige holde skindet på næsen?«. Der er nogle, der ikke har et sikkerhedsnet, og det har jeg snakket med hver enkelt om, og så prøver jeg at skrue det sammen efter det. Vores chauffør sagde til mig, at han får SU og godt kan klare at betale husleje, hvis der er nogle andre, der har mere brug for jobbet«, siger hun.

Rugbrød og toiletpapir i høj kurs

Små virksomheder som Conditori & Café H. C. Andersen rammes hårdt af coronapandemien landet over.

»Vi får væltet flere tusind små virksomheder. Det er hele lokalområder, der mister noget, det er omsætning og job. 90 procent af alle virksomheder i Danmark er små virksomheder med under 10 ansatte. Jeg er meget chokeret over det. Det minder meget om noget, vi har prøvet før under finanskrisen. Der er nogen, der kommer til at sige farvel og tak, hvis ikke man laver en ordning med moms og skat, der kan udsættes over en lang periode«, siger Colette Brix, der er formand for Desa, Dansk Erhvervssammenslutning.

De virksomheder, der bliver ramt hårdest, er dem, der sælger andet end essentielle dagligvarer som rugbrød og toiletpapir, ifølge Colette Brix.

»Folk handler på en anden måde i sådan en tid og køber de nødvendige ting. Luksusvarer stopper man med at købe. Folk har rugbrød og lokumspapir i hovedet, og det render de efter«.

Det billede kan Mette Søgaard godt genkende. Det er særligt kagerne, der de seneste dage har stået urørt hen i kølemontrerne.

»Jeg har lige snakket med den ene konditor i dag, der fortalte, at de har solgt én tærte i dag. Det er 100 kroner. Det kan jeg ikke betale løn med«.

Helgardering mod konkurs

Mette Søgaard har drevet virksomhed i fyrre år i Conditori & Café H. C. Andersen, hvis navn tiltrækker turister, og hvis placering tiltrækker de mange omkringliggende virksomheders medarbejdere i frokostpausen.

Hun fortæller, at hendes forretningsstrategi altid har været at fordele virksomheden sådan, at de havde både egen butik, café og leverancer til både virksomheder og caféer.