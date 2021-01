Danmark skal kunne vaccinere 100.000 om dagen

De danske regioner har fået besked på, at de skal øge vaccinationskapaciteten og i februar kunne vaccinere 100.000 borgere om dagen.

Det siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, til Berlingske.

»Det er ikke der, vi er nu, men vi bevæger os derhen i takt med, at vi får leveret nye vacciner, og flere bliver godkendt. Forudsætningen for, at vi kan vaccinere 100.000 borgere om dagen, er, at vi får vacciner nok. Men når de kommer frem, skal de også ud at virke. Længere er den ikke,« siger Søren Brostrøm.

Det vil være et markant temposkift og kræve, at Danmark får leveret flere vaccinedoser i takt med, at produktionen sættes i vejret, og flere vaccinetyper godkendes. Fra vaccinationen gik i gang 27. december frem til midt på mandagen er cirka 47.000 danskere ifølge tal fra Statens Serum Institut blevet vaccineret, skriver TV2.

For lidt – for langsomt

I flere lande verden over kritiseres regeringerne for at have sikret for få doser og for at rulle vaccinationen for langsomt ud. En kritik der forstærkes med indtoget af den britiske virusvariant, der er ekstra smitsom, og bekymringen for en syadfrikansk variant.

Tysklands sundhedsminister, Jens Spahn, er i danske medier blevet udlagt som en kritiker af EU’s indkøbspolitik, men »vi har bestilt vaccine nok til Tyskland og EU«, siger han til avisen Rheinische Post.

Når det går langsomt med at rulle dem ud, skyldes det, at efterspørgslen her i starten overstiger produktionen, og at Tyskland – ligesom Danmark – er begyndt med at vaccinere de ældre på plejehjem, siger han til avisen. Det kræver indsats af mobile teams, hvilket er mere omstændeligt end at vaccinere på vaccinationscentre, siger han.

Ifølge nyhedsmagasinet Der Spiegel har medicinalvirksomhederne Pfizer/BioNTech leveret 1,3 millioner doser til de tyske delstater, mens der søndag morgen kun var vaccineret 238.000 mennesker i Tyskland.

I USA har den kommende præsident Joe Bidens folk kritiseret Donald Trump for en langsom udrulning, mens Trump-regeringen har skudt skylden på delstaterne.

»Kom i gang«, tweetede han for nylig.

Michael Pratt, der er talsmand for det amerikanske vaccinationsprojekt Operation Warp Speed, sagde inden nytår til tv-stationen CNBC, at USA var på vej til at opfylde målet om at give et skud til 20 millioner amerikanere inden dagens udgang, men at registreringen sikkert er forsinket.

Plejehjem færdige inden fredag

I Danmark melder Kommunernes Landsforening overfor Politiken, at vaccination af de villige blandt de knap 40.500 beboere på plejehjemmene ventes at være færdigbragt inden weekenden. Det er en uges tid hurtigere, end Region Hovedstaden tidligere har meldt ud. Til Berlingske siger Jonatan Schloss, der er direktør i Praktiserende Lægers Organisation, at man bør kunne komme op på at vaccinere 100.000 om dagen, hvis man både vaccinerer hos de praktiserende læger og på sygehusenes vaccinationscentre.