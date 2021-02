I kritisk tilstand: Gik gennem isen på fynsk sø

Automatisk oplæsning

En 45-årig mand gik torsdag formiddag gennem isen i en sø ved Davinde.

Det skriver TV2 Fyn, og politiets vagtchef fortæller til Ritzau, at manden er bragt på hospitalet i kritisk tilstand.

Det var tilsyneladende, da han ville forsøge at få sin hund ind fra isen, at han faldt igennem. Vidner fik tilkaldt hjælp, da han faldt igennem, og efter flere minutter under isen, blev manden reddet op.

På land fik han hjertelungeredning, og han er i kritisk tilstand, fortæller vagtchef fra Fyns Politi Peter Vestergaard.

»Han er kørt til Odense Universitetshospital i kritisk tilstand. Han er under isen i flere minutter, og da han kommer op, er han livløs. Man starter hjertelungeredning og får så puls på ham igen,« siger vagtchefen.

Han fortæller, at vidnerne også forsøgte at få manden op, før dykkere og beredskab kom. Men det var først, da beredskabet kom, at det lykkedes at få manden op.

De pårørende er underrettet.

ritzau