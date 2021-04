Støttepartier kræver svar fra Tesfaye om hemmelig aftale

Regeringens støttepartier kræver nu svar på, hvilke garantier for retssikkerhed og menneskerettigheder der indgår i regeringens hemmelige aftale med Somalia om udsendelser af afviste asylansøgere.

Det sker, efter at Politiken fredag beskrev sagen om den tvangsudsendte somalier Hamza, der er forsvundet i Mogadishu efter ankomst til hjemlandet 22. marts i år. Han frygtes fængslet eller død af venner og advokater.

»Der er ingen tvivl om, at aftalen stiller de pågældende personers retssikkerhed ganske usikkert. Selvfølgelig kan der være dele af aftalen, der skal være hemmelig, men det er da mærkeligt, at offentligheden ikke kan få indsigt i den del, der gælder sikkerhed og rettigheder. Jeg retter henvendelse til ministeren om sagen, for jeg bliver oprigtigt bekymret«, siger Kristian Hegaard, udlændingeordfører for Radikale Venstre.

Rosa Lund, der er udlændingeordfører for Enhedslisten, har en mistanke om, at forpligtelser om menneskerettigheder ikke bliver overholdt i aftalen.