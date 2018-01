Klumme: Giv børnene mere magt i skolen

FOR ABONNENTER

Julens mange artikler om børns magt i familien har sat gang i en masse voksne refleksioner hjemme hos os. For vi har ikke – så vidt vi selv kan bedømme – et hjem, hvor børnene bestemmer for meget. Faktisk skal vi nogle gange minde os selv om, hvor vigtigt det er at inddrage vores børn i familiens mere kollektive beslutninger. Som for eksempel, om vi skal bruge en eftermiddag på at spille Dixit og spise juleknas eller gå i svømmehallen. Det er typisk de voksne, der bestemmer det.

Ved nærmere eftertanke er det faktisk utroligt få af de ting, vi gør som familie, vores børn får lov til at bestemme. Foruroligende få ting, er jeg begyndt at tænke.

Artikelserien har ellers handlet om det modsatte – nemlig, at børn har for megen magt over familielivet. Som man kunne læse juledag, mener hele 6 ud af 10 danskere, at børn har for stor magt i familien. 7 ud af 10 mener, at børn har for lidt respekt for autoriteter. Det sidste kan jeg lettere genkende end det første. At vores børn ikke bestemmer en hulens masse, betyder nemlig ikke, at vi er et hjem uden konflikter. Oh no! Hvor mange fredage har vi ikke lige brugt på at tage i sommerhus med en flok brokkende, hylende og spruttende børn på bagsædet? Og derefter ditto spruttende voksne på forsædet.

Der er også en anden årsag til, at artikelserien har fået os til at tænke over, om vi inddrager vores børn nok i de kollektive beslutninger. For hvis vi ikke var mor og far, men en lærer henne i skolen, var vi nemlig dumpet: Her er inddragelse af eleverne et afgørende pædagogisk omdrejningspunkt for vellykket undervisning.