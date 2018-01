Rungende nej til Løhdes store plan: Gymnasielærere afviser selv at forhandle deres løn Regeringen vil have forhandlingerne om statsansattes løn flyttet ud lokalt.

Kort før jul slog innovationsminister Sophie Løhde (V) til lyd for, at de statsansatte selv skal forhandle en større del af deres løn.

Men i den første undersøgelse af de ansattes holdning afviser landets gymnasielærere i stort tal selv at forhandle deres løn med rektor.

Hen over jul har Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) sendt spørgeskemaer ud til halvdelen af deres 14.000 medlemmer. Og nu har 4.766 gymnasielærere svaret.

På spørgsmålet »Moderniseringsstyrelsen (statslig arbejdsgiver, red.) skriver op til OK18 om lønforhandlingerne: Lønnen skal i højere grad fastsættes lokalt, og den centralt fastsatte del af løndannelsen skal tilsvarende reduceres. - Er du enig?«

Blot 3,2 procent af gymnasielærere svarer ja, mens 92,4 procent svarer nej.

»Det passer fint med min fornemmelse fra utallige møder på gymnasier. Der er ikke den store lyst til at forhandle løn alene med sin chef«, siger formand Annette Nordstrøm Hansen, GL.

Ikke vores kop te

Heller ikke topforhandler for de godt 170.000 statsansatte Flemming Vinther, som er formand Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF), ser den store lyst til mere individuelt aftalt løn i staten.

»Nu må vi forhandle om det, men mere individuelt aftalte lønninger er fjernt for vores forestillingsverden. Det er vanskeligt at skabe en ligeværdig situation mellem medarbejder og leder, når chefen sidder med ansættelseskontrakten i hånden«, siger Flemming Vinther.

Generelt bliver vi gymnasielærere ikke motiveret af en lønstigning Annette Nordstrøm Hansen, Gymnasieskolernes Lærerforening.

Gymnasielærernes holdning står i skarp kontrast til ministerens melding.

»Vi ved, at flere foretrækker selv at forhandle løn, og at hovedparten af medarbejderne i staten mener, at de sammen med deres leder er de bedste til at vurdere, hvor meget de skal have i løn«, sagde Sophie Løhde før jul.

Ministeren lagde i sit udspil til forårets forhandlinger om nye overenskomster for statsansatte op til, at 50 procent af statens medarbejdere selv forhandler løn i 2025. 25 procent af de fremtidige lønstigninger skal forhandles lokalt på det enkelte gymnasie og andre statslige arbejdspladser i stedet for de 10 procent af lønnen, som i øjeblikket bliver forhandlet lokalt.

Ministerens private forbillede

Ministerens forbillede er det private arbejdsmarked, hvor der er langt større tradition for, at en større del af lønnen aftales lokalt.

»Når kun 10 procent af lønnen aftales lokalt, er det svært ude på den enkelte arbejdsplads at sætte sit eget fingeraftryk på løndannelsen. Derfor skal vi have flyttet flere af lønkronerne ud lokalt. Det vil samtidig give bedre mulighed for at honorere de medarbejdere, som har ydet en ekstra arbejdsindsats og dermed koble præstationer sammen med løn, hvis det er det, man ønsker«, forklarede Sophie Løhde.

I rundspørgen til gymnasilærerne bliver der også spurgt til Sophie Løhdes konkrete målsætning.

Der bliver spurgt: »Statens medarbejdere ønsker – ifølge Moderniseringsstyrelsen – i højere grad at forhandle deres løn selv. Ambitionen er derfor, at 50 procent af statens medarbejdere selv forhandler deres løn i 2025. - Ønsker du at forhandle din løn selv?«