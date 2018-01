I det øjeblik, det kommer til at handle om apartheid, ændrer spillereglerne sig

Tre skarpe synspunkter

Yago Bundgaard om ...

... selveje på gymnasierne:

»Jeg håber og tror, at politikerne inden for en overskuelig årrække vil se mere kritisk på selveje. Vi kan se nu, at der er markedssvigt, som selvejeformen ikke tager sig af.

Især når det handler om de aktuelle elevbevægelser, hvor nogle skoler har stor tiltrækningskraft på grund af beliggenhed og elevsammensætning.

Vi, der står i spidsen for institutionerne, har titel af rektorer, men reelt er vi direktører i vores egne forretninger, og det er svært at bede en direktør om at tage et sektorhensyn.

Så her tror jeg, der vil komme et indgreb, hvor man vil forsøge at begrænse selvejet og regulere kapaciteten. I dag er der 10-15 gymnasier i samme situation som Langkær. Og det bliver kun værre«.

... religion på uddannelsessteder:

»Vi har på Langkær indført regler om, at eleverne ikke må afholde religiøse ceremonier, dvs. at der ikke må være bøn eller holdes andagter.

Dette har været kontroversielt i forhold til både kristne og muslimske elever. Men en gymnasieskole er ikke et religiøst samlingspunkt. Det er vores erfaring, at religiøse aktiviteter er med til at opdele en skole«.

... læringsmiljøer med tosprogede:

»Vi lavede vores klassesammensætning af pædagogiske grunde: for at skabe det bedst mulige læringsmiljø for de elever, vi har.

Og her er det en vigtig pointe, at de tre blandede klasser var til alles bedste, også de elever, der havnede i en klasse udelukkende med kammerater med indvandrerbaggrund.

For ved at fastholde de etnisk danske elever i nogle af klasserne ville de to grupper møde hinanden på valghold og i skolens sociale liv i øvrigt. Det ville alt i alt bidrage til et bedre ungemiljø på skolen«.

