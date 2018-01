Der er omfattende mangel på lærere i hele landet

Arbejdsmiljøet skræmmer lærerne væk

Problemet skyldes dog ikke, at der ikke er lærere nok, men derimod at mange lærere vælger folkeskolen fra på grund af dårlige arbejdsvilkår, mener Anders Bondo Christensen, som henviser til, at 17.000 lærere har valgt at arbejde uden for folkeskolen.

»Undersøgelser viser, at de lærere, der har valgt at forlade folkeskolen, oplever, at de ikke kan udføre deres arbejde godt nok inden for folkeskolens rammer. At de ikke har tid nok til eleverne og ikke har indflydelse nok på deres eget arbejde. Jeg mener, at vi skal tage de tilbagemeldinger seriøst og skabe nogle bedre arbejdsvilkår, så vi kan tiltrække flere af de læreruddannede tilbage til folkeskolen«, siger Anders Bondo Christensen.

Bedre arbejdsforhold i folkeskolen vil også spille en afgørende rolle for de unges lyst til at søge ind på læreruddannelsen, mener han.

Ifølge KL’s undersøgelser fravælger lærerne dog ikke folkeskolen. Der er derimod tale om en øget mobilitet i arbejdskraften, der både strømmer til og fra folkeskolen, mener Michael Ziegler.

Andreas Rasch-Christensen, forskningschef på professionshøjskolen VIA, er bekendt med de undersøgelser som både KL og Danmarks Lærerforening henviser til. Men han mener ikke, at det er forskningsmæssigt muligt at sige noget endegyldigt om årsagen til lærermanglen.