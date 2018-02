Efter vildledning af børn og forældre: Elevers anonymitet i trivselsmålinger bliver sikret på en bøvlet måde

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) genstarter nu den nationale trivselsmåling i folkeskolen, men sikrer skolebørnene en mulighed for at være anonyme.

På de gymnasiale uddannelser skulle undersøgelsen have været gennemført for første gang i 2018, men den dataindsamling er fortsat suspenderet.

Kan svare på den gammeldags måde i år

Efter drøftelser med folkeskoleforligskredsen har ministeren besluttet at gennemføre 2018's trivselsmåling, men for at sikre muligheden for anonymitet, kan børnene vælge at besvare de private spørgsmål på papir.

»Der skal være en mulighed for eleverne at svare på trivselsundersøgelsen anonymt. Den eneste måde på kort sigt er at lade dem svare på papir. Og det er noget bøvl for at sige det rent ud. Men det er den eneste måde, vi kan nå at give eleverne den mulighed«, siger Merete Riisager til Politiken.

Undervisningsministeren satte den nationale trivselsmåling på hold i begyndelsen af januar. Det skete efter Politikens afdækning af, at børn og deres forældre var blevet vildledt af ministeriet om, at målingen er »anonym«.

I praksis gemmes oplysningerne nemlig til evig tid sammen med hver elevs cpr-nummer; skolebørnenes svar om, hvorvidt de har ondt i maven eller hovedet, når de er i skole, om de føler sig ensomme, og om de bliver drillet.

Regulering og registrering af børnene har aldrig været meningen

Riisager understreger, at muligheden for at gennemføre undersøgelsen på papir er »en nødløsning«.

Hun oplyser, at elevernes svar på papir efterfølgende vil blive overført til et it-system, så de kan indgå i den samlede vidensindsamling - dog uden børnenes navn og cpr-nummer.

»Der vil formentlig til næste år komme en løsning, som bliver permanent, og hvor det er muligt for eleverne at gennemføre trivselsmålingen anonymt. Det vil vi forsøge at få løst på forskellige måder. Signalet fra forligskredsen er, at hensigten aldrig har været at lave et værktøj, der skal regulere eller registrere den enkelte. Ønsket har været at følge trivslen, tallene og den generelle udvikling på et overordnet niveau«, siger ministeren.

Dermed henviser hun til Politikens opfølgende afsløring af, at en lang række kommuner har brugt data fra den nationale trivselsmåling til at lave sagsbehandling af hver enkelt elev. Det har ikke blot været været i strid med loven, men også med hele spørgeundersøgelsens design og metode.

Kommunerne blev kort efter afsløringen beordret til at stoppe deres praksis og slette alle indsamlede data.

Undervisningsministeriet har dog et medansvar for den ulovlige brug af børnenes personlige oplysninger ude i kommunerne. Rådgivningen til kommunernes it-leverandører har været skæv, har ministeren tidligere erkendt.

Også borgerne er gennem flere år blevet vildledt om den nationale trivselsmåling af regeringen.

»Ministeriet har misinformeret, og der har vi bare klappet hælene sammen og straks forsøgt at rette op på det. Vi skal hele vejen rundt i det offentlige helt grundlæggende sikre, at borgerne har tillid til det, vi laver; uanset om det er i staten eller kommunerne skal vi huske hvem vi arbejder for, nemlig borgerne«, lyder opsangen fra ministeren.