Et snit på 10 eller mere: Her er uddannelserne, der kræver højest gennemsnit

International business på CBS har genvundet sin gamle førsteplads som den uddannelse, der kræver det højeste gennemsnit: 12,2.

Det er den eneste uddannelse, hvor gennemsnittet går ud over karakterskalaen.

Sidste års højdespringer, den to et halvt år lange uddannelse AP Graduate i Marketing Management på Erhversakademi Sjælland i Roskilde, kræveden dengang et snit på 12,3. Den er i år faldet til 23. pladsen på listen med et gennemsnit på 10,8.

Også uddannelsen i Computer Science ved Erhvevsakademi Sjælland er faldet ud af top 10. De fleste af de øvrige er gengangere. Nye i top 10 er medicinstudiet ved Københavns Universitet og jordemoderuddannelsen i København.

Her er de ti uddannelser, som i år kræver det højeste gennemsnit.

Top 10

1. International Business, CBS: 12,2

2. Cognitive Science, Aarhus Universitet: 11,8

3. International Business and Politics, CBS: 11,7

4. Psykologi, Københavns Universitet: 11,7

5. Medicin, Københavns Universitet: 11,4

6. Molekylær biomedicin, Københavns Universitet: 11,4

7. Jordemoder, Københavns Professionshøjskole: 11,4

8. Psykologi, Aarhus Universitet: 11,4

9. Erhvervsøkonomi, HA i Projektledelse, CBS: 11,3

10. Multimedia and Communication, Erhvervsakademi Sjælland: 11,3