Færre kommer ind: 64.943 har fået tilbudt en studieplads

Klokken 00.01 i nat får 64.943 unge mennesker besked om, at de er blevet optaget på en af landets videregående uddannelser. Det er 0,3 procent færre studerende end sidste år, hvilket svarer til et fald på 222 personer.

Det er en lille og forventeligt fald, da årets ansøgerpulje på 89.759 mennesker er lavere end de mange foregående år, og derfor bliver optaget automatisk mindre.

»Overordnet bider jeg mærke i, at vi stadig lykkedes at ramme ret godt. Vi har 65.000, der har søgt en uddannelse, hvor vi godt kan opfylde deres ønske, og dermed også deres drømme og de muligheder, som en videregående uddannelse skaber for dem. Derfor har jeg det sådan, at det er positiv læsning – det kan godt være, at optaget er faldet lidt, men antallet af ansøgere er faldet lidt mere, så forholdet mellem optag og ansøgere er lidt stigende, men grundlæggende set er målet en veluddannet befolkning, og det har været et mål fra mange skiftende regeringer. På en 10 års horisont er det virkelig lykkedes at rykke det, og det er det høje niveau vi holder nu her, og det synes jeg er positiv«, siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V).

For langt de fleste ansøgere, der lige nu går rundt med sommerfugle i maven, venter der en positiv melding. 81 procent af de 64.943 unge er blevet optaget på deres førsteprioritet.

Mens 20.291 ansøgere får en kedelig besked: de er ikke blevet tilbudt en studieplads i år. Godt halvdelen af de afviste lever ikke op til adgangskravene på de uddannelser, de har søgt. Mens den anden halvdel har fået et afslag, fordi der ikke var nok ledige pladser på de uddannelser, de gerne ville ind på.

»Mange har fået deres førsteprioritet, det synes jeg er postivt. Jeg er ærgerlig over, at jeg skal sende det her brev til 20.000, men der står jo også, at der findes 345 uddannelser som ikke har nogen krav til karaktererne, fordi de har ledige pladser. Dem skal de overveje at søge, selvom de ligger i Århus eller ikke hedder præcis det, du gerne vil læse, men som ligger tæt nok på. De håber jeg, de vil overveje«, siger Tommy Ahlers.

28.722 af de 64.943 unge er blevet tilbudt en plads på en bacheloruddannelse som historie eller medicin. 25.897 er blevet tilbudt en plads på en af landets professionsbachelorer som f.eks. sygeplejerske eller læreruddannelsen. Mens 10.324 er optaget på et erhvervsakademi. Professionsuddannelserne har i år optaget 66 flere studerende, mens optaget på de to andre uddannelsestyper er faldet med en procent.