Interview: Efter fire års forsøg: Der er brug for stærkere skoleledere Skoleledere skal væk fra skrivebordet og ud i klasserne. Det siger direktøren og sekretariatschefen for A.P. Møller Fondens skoleprojekt.

Følg pengene. Sådan lyder et godt journalistisk princip. Det gælder også for skoleudvikling. Og hvis man følger de godt 600 millioner kroner, som siden 2014 er blevet delt ud til initiativer på landets skoler fra A.P. Møller Fondens adresse på Esplanaden, har overskriften været udvikling af den undervisning, landets skoleelever møder hver dag. Den udvikling kræver mere end noget andet ledelse.

Det siger direktør for A.P. Møller Fonden, Henrik Tvarnø og sekretariatslederen for A.P. Møller Fondens skoledonation, Hans Kristian Kristensen.

Skoledonationen har fået og læst over 600 ansøgninger og har gennem fire år arbejdet tæt sammen med skoler og kommuner om at udvikle skolen. I en kronik i Politiken beskriver de A.P. Møller Fondens erfaringer efter fire års tæt samarbejde med folkeskoler.

»Den pædagogiske ledelse er det altafgørende. Det gælder både, når man arbejder med skoleudvikling og med teamsamarbejde på skolerne. Det sker ikke af sig selv. Her har vi oplevet, at man gennem de sidste fire år er blevet klogere på, hvad det konkret vil sige. Men det er også her, der er brug for, at kæden sidder strammere på«, siger Hans Kristian Kristensen.

Henrik Tvarnø supplerer: »Hvis vi skal væk fra læreren som en enmandshær i klassen og indføre reelt teamsarbejde, så kræver det en anden form for ledelse. Med mindre lederne er guddommeligt begavede, kræver det, at de efteruddanner sig og gør sig i stand til at lede den proces. Og det er en udfordring, vi møder alle steder. Den ledelse, vi ser i forhold til det pædagogiske personale, kunne have været stærkere. Men vi kan også se, at det er noget, som kommunerne i stigende grad er opmærksomme på. Det er noget, vi fremelsker i vores samspil med kommuner og på de skoler, vi støtter«.

Fakta En milliard - fire år I efteråret 2013 besluttede A.P. Møller Fondens bestyrelse at donere en milliard til at gøre den danske folkeskole bedre. Fra 2014 til 2018 er der kommet 595 ansøgninger Der er støttet 153 initiativer til et samlet bevilget beløb af 620 mio. kr. Pengene ventes at være brugt i 2020. Korte beskrivelser af de støttede initiativer findes på A.P. Møller Fondens hjemmeside

Alle niveauer skal med

Når det gælder ledelse, viser det daglige samarbejde med skolerne, at der er grund til optimisme.

»Der er mange vidnesbyrd om, at lærerne gerne vil have lederne tæt på. Mange af de projekter, vi støtter, handler om at udvikle skolen som organisation og etablere nogle stærke, faglige fællesskaber. At vedligeholde en organisation, hvor man løbende bliver dygtigere, kræver, at skolelederne er nærværende«, siger Hans Kristian Kristensen.

Han og Henrik Tvarnø tilføjer, at deres optimisme også skyldes, at de kommer med penge, og derfor møder skoler og kommuner med mod på udvikling.

Skolelederes skriveborde er fyldt med skemaer og indberetninger til kommunerne. Har de tid til at være i klasselokalerne?

»Den historie hører vi også, når vi så spørger, hvor meget tid lederne egentlig har sammen medlærere og pædagoger. Set med mine øjne skal der sættes flere lederressourcer af i skolen. Der skal skabes tid til den helt afgørende rolle, det er at lede, forstå og coache lærerne. Det er også muligt, at arbejdet skal fordeles mellem flere i et ledelsesteam. Men det er helt klart, at den administrative kontrol i det her land frigiver ikke timer nok til at løse den svære opgave, det er at lede en skole. Det er vigtigt, at lærere og pædagoger føler sig set, forstået og ansporet til at forbedre undervisningen«, siger Tvarnø.

Her har skoledonationen indhøstet mange erfaringer. I behandlingen af ansøgninger bliver det vægtet stadig højere, at samarbejdet skal fungere på alle niveauer. Fra den enkelte lærer eller pædagog i klasseværelset over skolelederen til kommunalforvaltningen.