Fakta: Hvad er skolevægring, og hvad kan man som forældre gøre ved det? Her finder du en kort beskrivelse af, hvad det betyder, når et barn rammes af skolevægring, og hvad der kan stilles op ved det.

Et barn, der er ramt af skolevægring, forsøger at forsvare sig mod noget, som opleves ubehageligt og urimeligt. Måske synes de voksne ikke, at det er slemt. Men man må tage udgangspunkt i barnets adfærd. Barnets virkelighed styrer barnets adfærd. Barnet undgår skolen, fordi det giver en øjeblikkelig lettelse.

Skolevægring beskriver en adfærd, hvor barnet gør aktivt modstand mod at gå i skole, og der er tale om et tilbagevendende mønster.

Børn med skolevægring har brug for en sund døgnrytme. De kan være tilbøjelige til at bytte om på nat og dag.

Hvad stiller man op?

Skolevægring kan vise sig ved, at barnet klager over hovedpine eller mavepine. Søg først læge for at få afklaret, om det skyldes sygdom. Men som oftest handler det om mistrivsel. Har man det dårligt i tankerne og følelserne, sætter det sig i kroppen. Det kan give muskelspændinger.

Straf aldrig et barn med skolevægring. Det nytter ikke at sige, at man ikke må spille computer eller gå til fodbold, hvis ikke man går i skole.

En lille belønning kan være en god idé. Det motiverer barnet i de fleste tilfælde, medmindre der er tale om svær angst. Anerkend barnets indsats, når noget lykkes. Og hjælp det med at se fremad, når noget mislykkes.

Kilde: Psykolog Anne Vibeke Fleischer. Hun er aktuel med bogen 'Jeg vil ikke i skole', der henvender sig til forældre, lærere, og pædagoger, der er tæt på børn med skolevægring.