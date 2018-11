Sagen kort

Ytringsfriheden

under pres

Hvem? Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening (DLF)

Hvad? Tirsdag behandlede Østre Landsret en principiel sag om læreres ytringsfrihed. Sagen handler om Erik Schmidt, der i 2014 fik en tjenstlig advarsel af Odense Kommune for på et internt møde at reagere kritisk på ledelsens implementering af de nye arbejdstidsregler

Hvorfor? Mindst en gang om måneden får Danmarks Lærerforening en henvendelse fra lærere, der oplever at få mundkurv på. Da DLF holdt kongres onsdag, var ytringsfrihed på dagsordenen

