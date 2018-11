Våbenhvile skal redde erhvervsskoler, men inden den sidste dråbe champagne blev drukket, var den allerede brudt

Initiativer i ny aftale

Kommunerne får mulighed for at udbyde valgfag for elever i folkeskolens 7.–9. klasse på erhvervsskolerne.

* Obligatorisk prøve i praktiske/musiske valgfag i 8. klasse.

* Etablering af et nationalt program, som bliver retningsgivende for indsatser relateret til valg af ungdomsuddannelser.

* Kommunalbestyrelsen forpligtes til at udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne.

* Nedsættelse af ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan 10. klasse indholdsmæssigt kan rettes imod erhvervsuddannelserne og i større omfang end i dag placeres på erhvervsskolernes lokationer.

* Præmie, der skal bidrage til, at flere erhvervsskoler fremadrettet udbyder 10. klasse på vegne af kommunen.

* Igangsættelse af en tilstedeværelsespakke, der skal bidrage til at nedbringe fraværet på erhvervsuddannelserne i skoleundervisningen og i skolepraktikken.

* Erhvervsskolerne får ret til at udbyde selvstændige adgangskurser til voksne fra 25 år, der ønsker at søge ind på erhvervsuddannelserne.

* Udvidet adgang til grundforløbets 1. del.

* Nyt grundforløb med en samlet fast varighed på ti uger forud for påbegyndelse af grundforløbets 2. del. (GF+) for de lidt ældre elever.

* Mulighed for, at praktikvirksomheder og kommende erhvervsuddannelseselever i løbet af udskolingen giver hinanden et praktikpladstilsagn.

Ritzau

Vis mere