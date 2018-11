Partiledere vil genåbne 1.000 studiepladser Begrænsning på engelsksprogede uddannelser lukker eftertragtede studier. Røde partiledere vil omgøre beslutningen.

Det er forkert at lukke 1.000 engelsksprogede uddannelsespladser, fordi for få internationale studerende bruger uddannelserne i Danmark, lyder det fra fire røde partiledere. Hvis regeringsmagten skifter ved det kommende valg, vil de tilbagerulle begrænsningen.

»Vi synes grundlæggende, det er en meget verdensfjern uddannelsespolitik, og vi har svært ved at se det som andet end endnu et knæfald for Dansk Folkeparti fra regeringens side. For mens vi konstant taler om behovet for mere udenlandsk arbejdskraft og hylder internationaliseringen af vores uddannelser, er det helt bizart, at man vil gå ind og lukke uddannelser, alene fordi de engelsksprogede«, siger Radikale Venstres leder, Morten Østergaard, der betegner tilbagerulning som et politisk mål, der står højt på deres ønskeliste, hvis regeringsmagten skifter.

Partilederne fra SF, Alternativet og Enhedslistens politiske ordfører er enige i, at der må findes en anden løsning.

»Hvis det stod til Alternativet, ville vi fjerne det første dag med en ny regering. Det handler om respekt for universiteternes evne og mulighed for at være selvstyrende. Uanset om det er universiteterne eller andre uddannelsesinstitutioner, har vi kun det ønske at slippe dem fri og respektere de fagligt gode argumenter, der er for at gøre det, de nu engang måtte gøre«, siger Uffe Elbæk, der er formand for Alternativet.

Aftale fra 2013

Baggrunden for reduktionen i antallet af engelsksprogede uddannelser bunder i en aftale fra SU-forligskredsen i 2013, hvor partierne efter pres fra Dansk Folkeparti blev enige om et loft over, hvor meget SU udenlandske studerende kan få. Derfor fik de danske universiteter efter sommerferien besked på at reducere antallet af internationale studerende med godt og vel 1.000 pladser fra sommeren 2019.

Det har været op til de danske universiteter selv at sætte navn på, hvilke uddannelser der må lide som konsekvens af begrænsningen. Aalborg Universitet har valgt at lukke syv uddannelser, der alle falder inden for den tekniske kategori. Aarhus Universitet lukker to inden for marketing og ledelse. Københavns Universitet reducerer antallet af naturvidenskabsstuderende med 120, mens Copenhagen Business School lukker 400 pladser på studier i finansiering, innovation og ledelse, mens Syddansk Universitet skærer 160 pladser væk.

Blandt de mange nedlagte uddannelser og studiepladser kan man finde en god håndfuld tekniske og bæredygtige uddannelser, som blandt andet robotuddannelsen i autonome systemer og den grønne uddannelse i bæredygtig bioteknologi. De udbydes begge på Aalborg Universitet og må dreje nøglen om, når den sidste studerende har forsvaret specialet.

Det sker, selv om regeringen i flere år har kæmpet for at få flere kandidater med digitale og teknologiske kompetencer ud på det danske arbejdsmarked, fordi industrien skriger på dem.

Det er den konsekvens, der får de fire røde partier til at banke i bordet. De vil i stedet fokusere på, hvordan man i samarbejde med industrien bedre kan lokke de udenlandske studerende til at bruge deres uddannelse på det danske arbejdsmarked.

»Vi mener i stedet, man skulle forpligte uddannelsesinstitutioner til at arbejde med at fastholde de udenlandske studerende, så færre tager hjem, når de har studeret i Danmark. Det ved jeg, at institutionerne gerne vil, og nogle af metoderne kunne f.eks. være ved at give bedre muligheder for at lære dansk«, skriver SF’s partileder, Pia Olsen Dyhr, i en mail til Politiken.

Samlet rød blok?

I foråret annoncerede Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, at hun ville vise samling i en tilsyneladende splittet rød blok ved at samle partierne om de politikområder, der er enighed om. Her blev uddannelsespolitikken fremhævet som en fællesnævner.

Alligevel støtter partiet ikke de fire røde partiers ønske om at tilbagerulle begrænsningen på engelsksprogede uddannelser, hvis regeringsmagten skifter.