Finansminister overtager skoleforhandlinger fra undrende Riisager Der er brug for mere pondus i forhandlinger om kortere skoledage, mener S. Undervisningsminister undrer sig.

Flere unge skal vælge at blive ingeniører, biokemikere eller datamatikere. Og for at få mere tid til de naturfaglige fag, skal der skæres i den understøttende undervisning.

Sådan lød hovedtrækkene i den plan, undervisningsminister Merete Riisager (LA) og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) præsenterede 11. september.

Men to måneder senere er forhandlingerne ikke kommet så meget som et komma nærmere en aftale, lyder det fra Socialdemokratiets undervisningsordfører, Annette Lind.

Hun har ifølge Berlingske derfor bedt om, at forhandlingerne flyttes til Finansministeriet. Og det ønske har Riisager efterkommet, oplyser Annette Lind.

»Vi har ikke fået flyttet et komma, og nu har vi mistet tålmodigheden. Derfor har vi bedt om at få det flyttet over i Finansministeriet«, siger Lind til Ritzau.

Er det da økonomien, der spænder ben for, at I kan komme videre med indholdet?

»Næ. Men vi er slet ikke blevet indkaldt til indholdet endnu. Vi har været indkaldt til et møde, hvor vi diskuterede nogle småting«.

»Vi vil gerne være med til at lave en aftale. Men det kræver, at vi diskuterer, hvad det handler om«.

Hvad er det, du tror, finansministeren kan gøre, som Merete Riisager ikke kan?

»Han kan forhåbentlig sætte det på dagsordenen, vi skal diskutere - altså om vi skal have en kortere skoledag«.

»For det første tror jeg, at han har lidt mere pondus. For det andet tror jeg, at det er ham, der sidder med kompetencen til at bestemme, om det kan lade sig gøre«.

Normalt ønsker politikere ikke, at Finansministeriet skal bestemme for meget. Her lægger I jo nærmest op til at give finansministeren mere magt?

»Det gør vi også ud fra den betragtning, at vi vil diskutere med en minister, som reelt er der, når et valg er ovre«, siger Annette Lind.

Det er en henvisning til, at Riisager har meddelt, at hun ikke genopstiller til Folketinget.

Undervisningsminister Merete Riisager undrer sig over Socialdemokratiets ageren, men fortæller, at det for hende ikke er afgørende, hvilket ministerium forhandlingerne foregår i.

Selv om forhandlingerne ifølge Socialdemokratiet er gået i stå, mener Riisager, at der hurtigt kan lukkes en aftale.

»Der er nogle partier, der skal tage et opgør med deres politiske stolthed, så kan vi lukke en aftale om skoledagens længde«.

»Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at de små elever har behov for at komme lidt tidligere hjem, end de gør i dag«, siger hun.

Riisager afviser, at hun bremser en aftale.

»Jeg kan kun anvise, hvor løsningerne er, men der er nogle partier, som lige skal vende skråen, så vi kan lande en aftale. Hvis vi gør det i et andet ministerium, så er det fint for mig«, siger hun.

ritzau