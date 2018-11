Rektor til antidemokratiske lærerstuderende: »Man kan ikke som lærer stille religion over politik« Studerende undrer sig over, at nogle lærerstuderende tager afstand fra demokrati, ytringsfrihed og ligeværd. Er det tilfældet, kan man ikke være lærer, fastslår rektor.

Lærere skal være formet af folkeskolens formål.

Længere er den ikke, hvis man spørger rektor Stefan Hermann fra Københavns Professionshøjskole.

Den bliver kritiseret i et læserbrev i Politiken, hvor en lærerstuderende undrer sig over, at han sidder på skolebænken sammen med andre studerende, der tydeligvis ikke går ind for demokrati, ligestilling eller ytringsfrihed.

»Kan man virkelig helt lovligt gå ind fra gaden og afmontere demokratiet ved hjælp af de selvsamme demokratiske spilleregler, som man bruger til at hævde, at man har ret til at bekæmpe demokratiet med?«, lyder spørgsmålet fra Sebastian Zinglersen, der er cand. mag. i filosofi og på vej til at blive uddannet lærer.



Lærere skal kunne stå inde for ligeværd og folkestyre

Folkeskolens formålsparagraf Paragraf 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Vis mere

Spørgsmålet om det manglende demokratiske sindelag, han møder hos tre medstuderende, retter han til Københavns Professionsskole, hvor rektoren ikke ser mange muligheder for lærere, der ikke er i stand til at leve op til folkeskolens formålsparagraf. Det kan ikke lade sig gøre at tage afstand fra demokratiet og være lærer i folkeskolen, mener han.

Det er vigtigt, at de lærere, vi uddanner, er i stand til at stå inde for folkeskolens formål med ligeværd, folkestyre og frihed. Stefan Hermann

»Når man går igennem en læreruddannelse, prøver de studerende holdninger og synspunkter af. Det er vigtigt. Men det er også vigtigt, at de lærere, vi uddanner, er i stand til at stå inde for folkeskolens formål med ligeværd, folkestyre og frihed - de grundlæggende demokratiske grundsætninger – og at de kan udvirke dem, så de fremmer skolens formål«, siger Stefan Hermann.

»Meningen med at gennemføre uddannelsen er at oplyse og træne de studerende til at realisere lærergerningen. Det er en udviklingsproces, hvor de afprøver og får formet en professionsidentitet.«

Han tilføjer:

»Man kan ikke i sin professionelle praksis leve op til folkeskolens formål, hvis man i gerningen lader sig lede af de stik modsatte synspunkter. Man kan ikke som lærer stille religion over politik eller stille dogmer over sandhed.

Er du bekymret for, at nogle møder op med fastlåste synspunkter som dem, læserbrevsskribenten beskriver?

»I så fald vil jeg håbe, at læreruddannelsen vil modne dem og få forandret de synspunkter. En skolelærer skal bidrage til, at børn bliver borgere, der kan tale med hinanden og diskutere med hinanden og som skal skal leve i frihed med folkestyre«.

Er vi nået så langt i vores inklusionsiver i skolen, at vi nu også skal inkludere lærere, der er imod lærergerningen? Sebastian Zinglersen

STEFAN HERMANN Rektor på Professionshøjskolen siden 2008. Tidligere vicedirektør på kunstmuseet Arken, fuldmægtig i Kulturministeriet og chefkonsulent i Undervisningsministeriet . Har skrevet flere bøger om uddannelsespolitik. I 1999 cand.scient.pol fra Aarhus Universitet.

Rektoren understreger, at han aldrig selv har hørt eller set de holdninger blandt de studerende, som beskrives i læserbrevet, hvor skribenten undrer sig: »Hvis disse lærerstuderende består eksamen og bliver lærere, hvad gør det så ved skolen? Ved børnene? Ved samfundet? Er vi nået så langt i vores inklusionsiver i skolen, at vi nu også skal inkludere lærere, der er imod lærergerningen?«

Men hans holdning er klar, når det gælder spørgsmålet, om en lærer kan arbejde direkte mod folkeskolens formålsparagraf.

»Så kan man ikke være lærer« lyder svaret.

Lærerne er et forbillede, der skal være med til at forme og danne børnene til demokratiske mennesker: »Man skal huske, at man ikke alene skal være en faglig autoritet, der er god til at tilrette undervisning, men også har en normativ autoritet. Han skal indestå for folkeskolens formålsparagraf ved sit virke og legemliggøre dens værdi. Derfor er lærerne ikke teknikere og skolen ikke en fabrik, men et demokratisted. Der kan diskuteres. Men man må ikke rokke ved fundamentet«.

»Man kan næppe stå for en undervisning efter folkeskolens formål, hvis dens værdier ikke er drivende for ens gennemførelse af undervisningen. Det ville give sig udslag i dårlig dømmekraft i de mange beslutninger, en lærer tager for at fremme elevernes dannelse og dygtighed.«

»Man nøjes typisk ikke med at vise et rent teoretisk kendskab til skolens formål, men skal som lærerstuderende demonstrere et reflekteret og praktisk forhold til den«.