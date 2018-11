Lærerstuderende: Jeg har mødt andre lærerstuderende, der ikke går ind for demokrati. Er det o.k.?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I skolen skal børnene uddannes til gode medborgere: De skal lære om demokrati, ligestilling, ytringsfrihed og folkestyre, fordi der i par. 1, stk. 3 i folkeskoleloven bl.a. står: »Skolens virke skal være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati«.

Så vidt børnene. Men behøver lærerne også gå ind for de demokratiske kerneværdier?

Som lærerstuderende på Københavns Professionshøjskole har jeg her i efteråret oplevet, at tre medstuderende i min klasse havde nogle helt andre værdier: De går slet ikke ind for demokrati, de er direkte imod ligestilling, de foretrækker religionsfrihed frem for ytringsfrihed, og de stemmer aldrig til folketingsvalg.

Som jeg har forstået både læreruddannelsen og arbejdet som lærer, er der tale om at arbejde for et veldefineret normativt regelsæt, hvor der ikke er ret meget tvivl om, at værdierne, der skal fremelskes, er demokratisk dannelse, ligestilling, ytringsfrihed, folkestyre etc.

Jeg undrer mig over dette paradoks mellem skolens formålsparagraf og disse tre lærerstuderendes holdninger. Kan man virkelig helt lovligt gå ind fra gaden og afmontere demokratiet ved hjælp af de selvsamme demokratiske spilleregler, som man bruger til at hævde, at man har ret til at bekæmpe demokratiet med?

Jeg har udbedt mig nogle opklarende svar fra min lærer og – via læreren – fra skolens ledelse, men der er ikke kommet noget svar på mine spørgsmål, så måske er der nogle af Politikens højt oplyste læsere, der vil byde ind:

1. Kan man bestå eksamen på læreruddannelsen, hvis man er imod demokrati, ligestilling, ytringsfrihed og folkestyre?

2. Skal man under eksaminering tilkendegive sine egne private holdninger og overbevisninger, eller kan man nøjes med at vise, at man har teoretisk kendskab til, hvad demokratisk dannelse er?

3. Kan man som privatperson godt have en antidemokratisk overbevisning, så længe man som færdiguddannet lærer giver den undervisning i demokratisk dannelse, som loven foreskriver?

4. Kan en skoleleder tillade sig at spørge ind til en jobansøgers demokratiske sindelag ved en jobsamtale til en stilling som lærer?

Vi leveri et frit samfund, men hvad laver personer, der aktivt modarbejder de grundlæggende værdier i skolen, på den officielle læreruddannelse?

Er det o.k., at lærerstuderende direkte aktivt modarbejder skolens formålsparagraf?

Hvis disse lærerstuderende består eksamen og bliver lærere, hvad gør det så ved skolen? Ved børnene? Ved samfundet?

Er vi nået så langt i vores inklusionsiver i skolen, at vi nu også skal inkludere lærere, der er imod lærergerningen?

