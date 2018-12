Antallet af gymnasiepræster boomer, men skolerne lukker døren

Det er de færreste, der forbinder gymnasietidens vilde fester og løbske hormoner med præster og Bibelens ord, men i løbet af de sidste 8 år er antallet af gymnasiepræster steget fra 0 til mellem 40 og 50. Men flere oplever, at det er svært at få en fod indenfor på gymnasierne, og mange er usikre på, hvordan de skal udføre deres arbejde på afstand.

Det viser en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Ungdomsstudier blandt 21 gymnasiepræster. Flertallet af de adspurgte præster tror, at gymnasiernes lukkede døre skyldes udbredt religionsforskrækkelse.

»Gymnasierektorerne kan være skeptiske overfor religiøse samarbejdspartnere, for hvis præsten kommer på gymnasiet, skal imamen så også have lov til at komme? De steder, hvor gymnasiet kender præsten, er de som oftest åbne over for det, fordi de ved, at præsten ikke kommer med en religiøs dagsorden, men med en ekstra eksistentiel kompetence«, siger Suzette Munksgaard, der er projektleder og religionspædagogisk konsulent ved Center for Ungdomsstudier.

Det bekræfter gymnasierektorerne, der ikke mener, at religion bør være en del af skolen.

»Vi kan se, at der er mange unge, som er søgende og har brug for voksne at tale med, og på den måde er det jo rigtig godt, at der er nogen, der står til rådighed for dem. På den anden side gør vi også et nummer ud af, at skole og religion er to adskilte ting. På nogle skoler har der været debat om, hvorvidt der skulle være bederum, og der har vi sagt, at religion er en privatsag, som ikke hører til i skolen«, siger Birgitte Vedersø, der er formand for Danske Gymnasier.

Nyt fænomen

Gymnasiepræster er i Danmark et fænomen, der opstod i 2010 på initiativ fra en række præster i Aalborg Stift, og det har efterfølgende bredt sig til flere skoler i landet.

»Vi vil gerne være til stede som folkekirke, der hvor mennesker er og har brug for os. Og der kan man jo altid opsøge en præst, men nogle kan måske have svært ved at tage det første skridt og tage kontakt med en præst. Jeg synes, det har været vigtigt, at vi er til stede, hvor vi også notorisk ved, at der går unge mennesker, der har store udfordringer, som alle undersøgelser desværre viser«, forklarer biskoppen i Aalborg Stift, Henning Toft Bro, der er en af initiativtagerne.

Ligesom der også findes gadepræster, fængselspræster og sygehuspræster, er gymnasiepræsterne et tilbud til de unge på ungdomsuddannelsen. Hvordan det daglige arbejde forløber, er forskelligt fra gymnasium til gymnasium. Fire ud af fem af de adspurgte præster har indgået i faglige sammenhæng, når der undervises i religion, historie, psykologi eller filosofi. Men langt de flestes primære opgave er at være tilgængelig for de elever, der har brug for at snakke om alt fra eksamener til sorg og ensomhed.

Det er der overraskende mange unge, der har. Flertallet af præsterne i undersøgelsen oplever, hvordan eleverne i stigende grad efterspørger samtaler.

»De overgangsprocesser, som ungdomsfasen indeholder, er uhyre komplekse, hvor der kan være behov for at snakke med nogen. Det er vigtigt for de unge at have nogen at spille bold op ad og dele deres tanker med. Her er det vigtigt med voksenkontakt, der ikke er autoriteter, der siger, hvad der er rigtigt og forkert. Det har der altid været behov for, men i dag er der flere unge, der rækker ud efter voksne«, siger Noemi Katznelson, der er professor ved og leder af Center for Ungdomsforskning.

Ofte kan præsterne noget, som hverken lærere, studievejledere eller forældre kan, siger projektleder Suzette Munksgaard.

»Med et stigende antal unge, der er presset af stress, depression og angst, hvor ikke alle går til psykolog, er der brug for sekundære samtalepartnere. Der har præsterne en særlig position som sjælesørgeriske samtalepartnere med tavshedspligt«.