Venner i børnehaven afgør, hvilke karakterer børn får i 9. klasse

Andreas Rasch-Christensen påpeger samtidig, at man bør være påpasselig med at drage de »helt skudsikre langsigtede« effekter af stuekammerateffekten, fordi også andre ting spiller ind på karakterer.

Men karaktereffekten er solid, siger Peter Mogensen:

»Som i alle statistiske analyser er der en usikkerhed forbundet med det. I dette design prøver vi bedst muligt at tage højde for de problemer, der kan være«, siger han.

Ifølge Elisa Rimpler, der er formand for pædagogernes fagforening, Bupl, er udfordringen for kommunerne at skabe mere blandende institutioner, så institutioner med mange børn fra socioøkonomisk svage hjem bliver så attraktive, at ressourcestærke forældre vælger dem til, og børnene derved blandes.

»Det handler om at skabe en høj faglighed i institutioner med mange uddannede eller at bruge andre greb som eksempelvis at have en skovprofil, der tiltrækker flere familier«, siger hun.

Det er Thomas Gyldal (S), formand for KL’s børne- og undervisningsudvalg, enig i.

»Det er dybt interessant, at Kraka nu bekræfter den intuitive fornemmelse, som jeg og mange andre har haft. Vi må ikke slække på den ambition, der handler om blandede boligområder og blandede institutioner. Det arbejde er i gang i mange kommuner, og det skal vi fortsætte«, siger han.