Forskere slår alarm: National læsetest måler forkert

Sæt to streger, og lav tre ord.

Sådan lyder en opgave til elever i landets 8.-klasser, når de i disse uger testes i læsning. Afhængig af om eleverne svarer rigtigt eller forkert, går de videre til nye spørgsmål. Svarer eleverne rigtigt, bliver spørgsmålene sværere. Svarer de forkert, bliver spørgsmålene lettere. Når testen er færdig, får eleverne et resultat, som viser, hvor gode de er til at læse.

Der er bare et problem. Resultatet kan være helt forkert. For testens sværhedsgrad på spørgsmålene er skæv, og det fører til misvisende resultater.

»Opgaverne i de nationale tests fungerer ikke«, siger Jeppe Bundsgaard, der er professor på DPU, Aarhus Universitet.

Sammen med professor emeritus Svend Kreiner fra Københavns Universitet har han skrevet en forskningsrapport, der dokumenterer, at læsetesten for 8.-klasse-elever rammer helt ved siden af elevernes færdigheder.

»Vi bør stoppe med at bruge testene nu og her og undersøge alle nationale tests.Man kan ikke være bekendt at teste børn og sige, at der skal foregå noget vigtigt – også give dem et forkert resultat«, siger Svend Kreiner.

Han var konsulent, da de nationale tests blev forberedt tilbage i 2008 og 2009, og understreger, at han ikke er imod tests, men at usikkerheden er for stor.

»Den usikkerhed, som der nu er tale om, er meget større end den usikkerhed, der altid vil være knyttet til tests. Usikkerheden er næsten dobbelt så stor som det, vi accepterede dengang«, siger Svend Kreiner.

De nationale tests er nok skolehistoriens vigtigste og dyreste prestigeprojekt. De blev indført i 2010 og kostede ifølge Undervisningsministeriet 110 mio. kr. at udvikle. Hvert år bruges der 14 mio. kr. på at gennemføre testene.

Alle elever i folkeskolen møder testene på computerskærme 10 gange i løbet af skoletiden, og det tager 45 minutter at gennemføre en test. Testenes betydning er siden skolereformens vedtagelse i 2013 blevet større, fordi fremgang i elevernes testresultater er gjort til et vigtigt mål for reformens succes.

Elever vurderes forkert

Eleverne får mellem 0 og 100 point, når de testes. Forskernes undersøgelser viser, at elever, der skulle være på et middelniveau på 50 point, i princippet lige så godt kunne få 16 eller 84 point.

Rapporten dokumenterer, at en elev, der er en almindeligt dygtig læser og burde få resultatet ’god præstation’, kan få et resultat, der lyder ’rigtig god præstation’ eller ’jævn præstation’. Og det betyder ifølge forskerne, at mange forældre får meldinger om, at deres barn har svært ved at læse, uden at det faktisk er tilfældet. Andre tror, at den hellige læsegrav er velforvaret, på trods af at deres barn har alvorlige faglige vanskeligheder.

Derudover konstaterer forskerne i rapporten, at der i nogle tilfælde mangler opgaver, som retter sig imod de middel- og særligt dygtige elever.

De nationale tests har stærke fortalere og modstandere. Jeppe Bundgaard hører til på modstanderholdet, men han understreger, at det ikke har haft betydning for forskningens resultat.

»Vores undersøgelse fremlægger kun, hvad vi kan konstatere objektivt set«, siger Jeppe Bundsgaard.

Han peger på, at forskningsrapporten er blevet vurderet af to fagfæller, og at alle er velkomne til at gå rapportens konklusioner efter.

Kernen i kritikken er de såkaldt adaptive tests, hvor spørgsmålene bliver lettere, hvis eleven svarer forkert, mens spørgsmålene modsat bliver sværere, hvis eleven svarer rigtigt. Det skal sikre, at eleverne testes på deres rette niveau. Hvis testens sværhedsgraden rammer skævt, bruger den adaptive algoritme de forkerte opgaver til at måle elevernes dygtighed – og så bliver resultatet forkert.