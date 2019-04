Ministerium kendte til fejl i nationale tests i skolen

Undervisningsministeriet har siden 2016 vidst, at resultaterne fra de nationale tests er meget usikre. Det fremgår af notatet ’Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet’, som ministeriet udgav 26. februar 2016. Notatet beskriver, hvordan Undervisningsministeriet allerede dengang analyserede tests taget af 36.600 elever.

Fakta Dyrekøbte erfaringer De nationale tests blev indført i 2010 og kostede ifølge Undervisningsministeriet 110 mio. kr. at udvikle og 14 mio. kr. om året at gennemføre. 10 gange i løbet af skoletiden skal eleverne tage de obligatoriske nationale tests i blandt andet dansk og matematik. Testen varer 45 minutter og tages på en computer. Testene er adaptive. Det betyder, at de tilpasser sig elevernes niveau undervejs

Eleverne tog tests på samme niveau to gange for at sammenligne deres resultater. Fordi testenes spørgsmål varierer fra gang til gang, er der ikke tale om samme spørgsmål. Men resultaterne skulle gerne være nogenlunde ens. I 19 ud af 30 af testenes undersøgte profilområder var der så store uoverensstemmelser mellem de to test, at sammenhængen mellem testresultaterne blev beskrevet som ’tvivlsom’, ’dårlig’ eller endda ’uacceptabel’.

Jeg føler mig ført bag lyset i forhold til det, vi er blevet præsenteret for. Jacob Mark, undervisningsordfører for SF

Den del valgte ministeriet imidlertid at udelade i notatets sammenfatning. I stedet for at nævne uoverensstemmelserne i testresultaterne står der, at i alle de gentagne tests var der en såkaldt »statistisk signifikant positiv sammenhæng«, hvilket på jævnt dansk svarer til, at der er overensstemmelse mellem testene.

»Det er en skandale«, siger Marianne Jelved, der er undervisningsordfører for Radikale. Hun har ved utallige møder i Folketingets Undervisningsudvalg efterspurgt præcise oplysninger om, hvorvidt testene virkede.

»Vi er som politikere afhængige af de sammenfatninger, som ministerierne leverer. Så det er en ren tilståelsessag for ministeriet, når der er så langt mellem undersøgelsens resultater og sammenfatningen«, siger Jelved, som vil kræve forløbet undersøgt.

Jacob Mark fra SF er også overrasket over, at ministeriet lå inde med viden om, hvor unøjagtige de nationale tests er.

»Det er helt vildt. Jeg føler mig ført bag lyset, i forhold til det vi er blevet præsenteret for. Vi har i Undervisningsudvalget bedt om at få svar på, om kritikken af de nationale test var holdbar. Meldingen fra ministeriet var, at forskernes kritik var skudt over målet. Nu viser det sig, at det var endnu værre, end forskerne troede«, siger han og fortsætter:

»Det virker, som om ministeriet bevidst har holdt det skjult, fordi de nationale tests er et prestigeprojekt. Folkeskolereformen bygger jo på, hvordan det går med de nationale tests, så det er hele fundamentet for skolereformen, der rokker, når testene ikke er troværdige«.

Undervisningsordfører Annette Lind fra Socialdemokratiet er enig: »Det er skidt. Vi har haft mange snakke om problemerne med testene. Men de nye oplysninger får mig til at sige, at nu skal vi have det undersøgt til bunds«.

Politikernes meldinger kommer, efter Politiken i går beskrev, at professor Jeppe Bundsgaard fra DPU, Aarhus Universitet og professor emeritus, Svend Kreiner, fra Københavns Universitet i en ny forskningsrapport dokumenterer, at de nationale tests i læsning er så usikre, at de ikke bør bruges.

Flagskib på gal kurs

Flere forskere peger på, at grunden til, at testene stadig går deres skæve gang gennem alle landets klasseværelser, er, at det vil være hundedyrt at rette op fejlene og lave testene grundlæggende om.

»De nationale tests har været udtryk for en politisk beslutning, som ikke har stået til at ændre. Og så er man gået på kompromis med at få det testet ordentligt igennem og med at følge op den kritik, der har været«, siger forskningschef Andreas Rasch-Christensen fra professionshøjskolen VIA University College.